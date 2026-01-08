Súlyos károkat okozhat a fagy, ha nem lépünk időben

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szerint a lakástulajdonosoknak is komoly felelősségük van abban, hogy megelőzzék a vízmérők elfagyását. Különösen veszélyeztetettek a lakatlan, időszakosan használt vagy üdülőként működő ingatlanok, ahol a víz gyakran hosszabb ideig áll a vezetékekben – figyelmeztet a Haon.

A téli fagy nemcsak az autókat és a kerteket veszélyezteti, hanem a vízórákat és a csöveket is

A tartós fagy hatására a víz megfagyhat a csövekben és a vízórában, ami repedést vagy teljes törést okozhat. Ez leggyakrabban ott fordul elő, ahol a vízakna fedlapja hiányzik vagy rosszul záródik. Bár a folyamatosan lakott házakban ritkább, ott sem kizárt a probléma.

Ha a fagy miatt elreped a vízóra vagy a cső, az elfolyt víz teljes költsége a fogyasztót terheli. Ez akár 100–200 ezer forintos kiadást is jelenthet. A vízmű csak a szennyvízdíjat engedi el, de a vízóra cseréje és az akna fedlapjának pótlása már a tulajdonos feladata és költsége.

Hogyan lehet megelőzni az elfagyást?

A legfontosabb lépések:

a belső vízhálózat víztelenítése,

az ingatlan felőli víztelenítő csap elzárása,

a kerti csap kiengedése és a téli elzáró elfordítása,

a csövek és a vízakna szigetelése.

