Súlyos károkat okozhat a fagy, ha nem lépünk időben

A téli fagy nemcsak az autókat és a kerteket veszélyezteti, hanem a vízórákat és a csöveket is. Ha nem készítjük fel időben az ingatlanunkat a hidegre, akár százezres nagyságrendű kár is keletkezhet.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szerint a lakástulajdonosoknak is komoly felelősségük van abban, hogy megelőzzék a vízmérők elfagyását. Különösen veszélyeztetettek a lakatlan, időszakosan használt vagy üdülőként működő ingatlanok, ahol a víz gyakran hosszabb ideig áll a vezetékekben – figyelmeztet a Haon. 

A téli fagy nemcsak az autókat és a kerteket veszélyezteti, hanem a vízórákat és a csöveket is

A tartós fagy hatására a víz megfagyhat a csövekben és a vízórában, ami repedést vagy teljes törést okozhat. Ez leggyakrabban ott fordul elő, ahol a vízakna fedlapja hiányzik vagy rosszul záródik. Bár a folyamatosan lakott házakban ritkább, ott sem kizárt a probléma. 

Ha a fagy miatt elreped a vízóra vagy a cső, az elfolyt víz teljes költsége a fogyasztót terheli. Ez akár 100–200 ezer forintos kiadást is jelenthet. A vízmű csak a szennyvízdíjat engedi el, de a vízóra cseréje és az akna fedlapjának pótlása már a tulajdonos feladata és költsége. 

Hogyan lehet megelőzni az elfagyást? 

A legfontosabb lépések: 

  • a belső vízhálózat víztelenítése, 
  • az ingatlan felőli víztelenítő csap elzárása, 
  • a kerti csap kiengedése és a téli elzáró elfordítása, 
  • a csövek és a vízakna szigetelése. 

