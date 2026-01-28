Szavazás: a házi vagy a bolti fánk a jobb?

A fánk az egyik legősibb és legkedveltebb édesség, amit szinte minden kultúra a saját ízlésére formált. A fánk nemcsak farsangi klasszikus, hanem egész évben vitát generáló desszert is: vajon az igazi élményt a házi fánk adja, vagy a bolti változat is felér vele?

Honnan ered a fánk?

A fánk eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. Már az ókori népeknél is készültek olajban sült tészták, de a mai értelemben vett fánk Európából indult hódító útjára.

Magyarországon a fánk leginkább a farsangi időszakhoz kötődik, amikor a bőség és az ünneplés szimbóluma volt.

Mi is pontosan a fánk?

A fánk egy kelt vagy kevert tésztából készült, olajban sült édesség, amely kívül enyhén ropogós, belül pedig puha és levegős. A klasszikus változat porcukorral és lekvárral készül, de ma már megszámlálhatatlan formában találkozhatunk vele.

A fánk legismertebb típusai

Szalagos fánk — a hagyományos magyar kedvenc, jellegzetes világos csíkkal

Amerikai donut — lyukas közepű, cukormázzal vagy csokoládéval bevonva

Csörögefánk — ropogós, könnyű, porcukorral meghintve

Töltött fánk — vaníliás, csokis vagy gyümölcsös krémmel

Pár érdekesség a fánkról

A fánkot eredetileg nem desszertnek, hanem laktató főételnek szánták. A lyukas közepű „donut" azért született meg, hogy a tészta egyenletesebben süljön át. A fánk világszerte a „bűnös élvezet” egyik legismertebb szimbóluma.

A házi fánk gyakran azért lesz nehéz és olajos, mert néhány apró, de végzetes hibát követünk el sütés közben. Pedig nem a recepten múlik a siker: elég betartani öt egyszerű szabályt, és a fánk könnyű, levegős, mégis tökéletesen átsült lesz.