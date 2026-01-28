Szavazás: a házi vagy a bolti fánk a jobb?

A fánk az egyik legősibb és legkedveltebb édesség, amit szinte minden kultúra a saját ízlésére formált. A fánk nemcsak farsangi klasszikus, hanem egész évben vitát generáló desszert is: vajon az igazi élményt a házi fánk adja, vagy a bolti változat is felér vele?
Honnan ered a fánk?
A fánk eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. Már az ókori népeknél is készültek olajban sült tészták, de a mai értelemben vett fánk Európából indult hódító útjára.
Magyarországon a fánk leginkább a farsangi időszakhoz kötődik, amikor a bőség és az ünneplés szimbóluma volt.
Mi is pontosan a fánk?
A fánk egy kelt vagy kevert tésztából készült, olajban sült édesség, amely kívül enyhén ropogós, belül pedig puha és levegős. A klasszikus változat porcukorral és lekvárral készül, de ma már megszámlálhatatlan formában találkozhatunk vele.
A fánk legismertebb típusai
- Szalagos fánk — a hagyományos magyar kedvenc, jellegzetes világos csíkkal
- Amerikai donut — lyukas közepű, cukormázzal vagy csokoládéval bevonva
- Csörögefánk — ropogós, könnyű, porcukorral meghintve
- Töltött fánk — vaníliás, csokis vagy gyümölcsös krémmel
Pár érdekesség a fánkról
A fánkot eredetileg nem desszertnek, hanem laktató főételnek szánták. A lyukas közepű „donut" azért született meg, hogy a tészta egyenletesebben süljön át. A fánk világszerte a „bűnös élvezet” egyik legismertebb szimbóluma.
Ezért lesz olajos a fánk – ezt az 5 hibát szinte mindenki elköveti
A házi fánk gyakran azért lesz nehéz és olajos, mert néhány apró, de végzetes hibát követünk el sütés közben. Pedig nem a recepten múlik a siker: elég betartani öt egyszerű szabályt, és a fánk könnyű, levegős, mégis tökéletesen átsült lesz.