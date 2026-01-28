Szavazás: a házi vagy a bolti fánk a jobb?

Hírlevél
Porcukros klasszikus vagy pult mögül kikapott gyors élvezet? A fánk generációk óta az egyik legnagyobb kedvenc, mégis újra és újra vitát szül: vajon a fánk igazi élménye a házi konyhában születik meg, vagy a bolti változat is simán felveszi vele a versenyt? Most eldöntheti.
fánkdonutvita

A fánk az egyik legősibb és legkedveltebb édesség, amit szinte minden kultúra a saját ízlésére formált. A fánk nemcsak farsangi klasszikus, hanem egész évben vitát generáló desszert is: vajon az igazi élményt a házi fánk adja, vagy a bolti változat is felér vele?

Fánk-háború: házi fánk kontra bolti fánk — te melyiket választod?
Fánk-háború: házi fánk kontra bolti fánk — te melyiket választod? Fotó:Illusztráció/Chat GPT

Honnan ered a fánk?

A fánk eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. Már az ókori népeknél is készültek olajban sült tészták, de a mai értelemben vett fánk Európából indult hódító útjára. 

Magyarországon a fánk leginkább a farsangi időszakhoz kötődik, amikor a bőség és az ünneplés szimbóluma volt.

Mi is pontosan a fánk?

A fánk egy kelt vagy kevert tésztából készült, olajban sült édesség, amely kívül enyhén ropogós, belül pedig puha és levegős. A klasszikus változat porcukorral és lekvárral készül, de ma már megszámlálhatatlan formában találkozhatunk vele.

A fánk legismertebb típusai

  • Szalagos fánk — a hagyományos magyar kedvenc, jellegzetes világos csíkkal
  • Amerikai donut — lyukas közepű, cukormázzal vagy csokoládéval bevonva
  • Csörögefánk — ropogós, könnyű, porcukorral meghintve
  • Töltött fánk — vaníliás, csokis vagy gyümölcsös krémmel

Pár érdekesség a fánkról

A fánkot eredetileg nem desszertnek, hanem laktató főételnek szánták. A lyukas közepű „donut" azért született meg, hogy a tészta egyenletesebben süljön át. A fánk világszerte a „bűnös élvezet” egyik legismertebb szimbóluma.

Ezért lesz olajos a fánk – ezt az 5 hibát szinte mindenki elköveti

A házi fánk gyakran azért lesz nehéz és olajos, mert néhány apró, de végzetes hibát követünk el sütés közben. Pedig nem a recepten múlik a siker: elég betartani öt egyszerű szabályt, és a fánk könnyű, levegős, mégis tökéletesen átsült lesz.

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Melyik fánk a finomabb?

 

