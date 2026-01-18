Maszkok, muzsika és télűzés – lenyűgöző képeken a régi idők farsangjai

A farsangi hagyományok évszázadokon át meghatározó szerepet játszottak a közösségek életében. A farsang időszaka a télűzésről, a bőségről és a megújulás reményéről szólt, amikor a hétköznapok rendje rövid időre felborult.

Farsangi hagyományok (A kép 1939-ben készült)

Fotó: Fortepan

A farsangi hagyományok története

A farsang története szorosan kapcsolódik az évszakok váltakozásához. A tél végéhez közeledve az emberek zajos, vidám ünnepléssel próbálták elűzni a hideget és a sötétséget. A régi farsang idején a mulatságok nemcsak szórakozást jelentettek, hanem a közösségi élet fontos alkalmai is voltak.