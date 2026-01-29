Hírlevél
szarvas

A csodaszarvast látták átszaladni a nógrádi úton? – videó

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Különleges látványban lehetett része egy autósnak Nógrád térségében. Az úttesten átvonuló szarvascsorda tagjai között egy hófehér példányt pillantott meg, sőt, meg is örökítette a szokatlan állatot. Szabolcsban ugyancsak fehér szarvasról készült felvétel.
szarvasNógrádSzabolcsvideó

A fehér szarvasról készített felvétel rövid idő alatt bejárta a közösségi oldalakat – olvasható a magyarallatvedelem.hu-n.

A fehér szarvas igencsak meglepte az autóst – Fotó: magyarállatvédelem.hu
A fehér szarvas igencsak meglepte az autóst
Fotó: magyarállatvédelem.hu 

Feltűnő volt a fehér szarvas

A szarvasok a téli mozgási időszakában gyakran kelnek át forgalmas utakon, ezúttal is ez történt. A sofőr lelassított a csorda miatt, így sikerült megörökítenie a feltűnően világos bundájú példányt, amely azonnal kitűnt a többi közül. 

Úgy tűnik, a fehér szarvas nem egyedi jelenség Magyarországon, hiszen a hirado.hu Facebook-oldalán megjelent bejegyzés szerint Szabolcsban felbukkant egy példány, szintén egy csorda tagjaként.

