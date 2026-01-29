A csodaszarvast látták átszaladni a nógrádi úton? – videó

A fehér szarvasról készített felvétel rövid idő alatt bejárta a közösségi oldalakat – olvasható a magyarallatvedelem.hu-n.

A fehér szarvas igencsak meglepte az autóst

Fotó: magyarállatvédelem.hu

Feltűnő volt a fehér szarvas

A szarvasok a téli mozgási időszakában gyakran kelnek át forgalmas utakon, ezúttal is ez történt. A sofőr lelassított a csorda miatt, így sikerült megörökítenie a feltűnően világos bundájú példányt, amely azonnal kitűnt a többi közül.

Úgy tűnik, a fehér szarvas nem egyedi jelenség Magyarországon, hiszen a hirado.hu Facebook-oldalán megjelent bejegyzés szerint Szabolcsban felbukkant egy példány, szintén egy csorda tagjaként.

A semmiből ugrott egy szarvas egy autó elé Sárvárnál

Szarvas rohant egy autó elé a 84-es főúton, Sárvár közelében. A fedélzeti kamera mindent rögzített.

Horror a kertben: szarvasok ölték meg a nagymamát

A nő évek óta foglalkozott szarvasok mentésével és gondozásával, mégis brutális módon végeztek vele az állatok.