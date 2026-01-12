Dévényi Tibor megható üzenetet küldött Fenyő Miklósnak

Vasárnap este sokkolta a rajongókat a hír, miszerint a Hungária frontembere, Fenyő Miklós kórházba került. Az énekest tüdőgyulladással kezelik, és bár a barátai, kollégái nagyon aggódnak érte, hisznek abban, hogy a legenda felépül. Az együttes egykori basszusgitárosa, énekese, dalszerzője, Novai Gábor folyamatos kapcsolatban van az eMeRTon-díjas előadóművész családjával és zenésztársaival, és már várja, hogy Fenyőt meglátogathassa a kórházban, ahogy Szikora Róbert is, írja a blikk.hu.

Fenyő Miklós tüdőgyulladással fekszik kórházban

Dévényi Tibort is lesújtotta Fenyő Miklós állapota

Dévényi Tibor hosszú évekig egy házban lakott az énekessel, akivel a mai napig nagyon jó barátságban vannak. A Retro Rádió sztárja jó szívvel emlékszik vissza arra az időszakra, amikor naponta összefutottak.

„Mindig megbeszéltük az élet nagy dolgait, meg akartuk váltani a világot... Azért így, visszagondolva, a magunkét meg is váltottuk, gondolok itt a szakmai sikereinkre. Elképesztő a tudat, hogy együtt kezdtük a pályánkat, és még mind a ketten dolgozunk, pedig nem ma kezdtük” – idézte fel a Borsnak a Három kívánság egykori műsorvezetője, akit lesújtott a hír, miszerint a márciusban 79. születésnapját ünneplő Fenyő Miklós kórházba került, ám – másokhoz hasonlóan – ő is bízik abban, hogy az énekes meggyógyul és újult erővel térhet haza.

Sajnos, ez a korosztály már csak ilyen, mindenkinek van már valami nyavalyája, és egy kis meghűlésből is nagy baj lehet. A tüdőgyulladás nem játék, de biztos vagyok benne, hogy az orvosok mindent megtesznek a barátomért, akire rengeteget gondolok, és bízom benne, hogy megerősödve hagyhatja el majd a kórházat!

– tette hozzá Dévényi Tibor.

