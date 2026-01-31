A Hotel Menthol fénye kialudt – ezekkel a slágerekkel emlékezünk Fenyő Miklósra

2026. január 31. különösen fájdalmas a magyar zenei élet számára: elhunyt Fenyő Miklós, ezzel egy korszak meghatározó alakját veszítettük el. Nevéhez nemcsak emlékezetes slágerek, hanem egy teljes életérzés kapcsolódik, amely generációk számára jelentette a szabadságot, a fiatalságot és a rock and roll életformát. Távozásával lezárult egy fejezet, de a dalai tovább élnek, és újra meg újra megszólítják a közönséget.

Fenyő Miklós 2010-ben

Fotó: Móricz Simon

Fenyő Miklós, a Hungária frontembere

A Hungária zenekar a hazai könnyűzene egyik legsikeresebb és legikonikusabb formációja volt, amely a ’70-es és ’80-as években amerikai rock and roll alapokra építve teremtett egyedi, magyar hangzásvilágot. A látványos színpadi megjelenés, a fülbemászó dallamok és az időtálló slágerek együtt tették őket legendává. A Hungária nem csupán zenekar volt, hanem jelenség – amelynek hatása ma is érezhető a magyar popkultúrában.

A Hungária zenekar 3+1 legismertebb slágere

Limbó Hintó

Talán a Hungária legismertebb dala, amely a mai napig megkerülhetetlen bulisláger. A vidám ritmus, a játékos szöveg és az amerikai rock and roll hangulat együtt tették örökzölddé. Kevés magyar dal van, amely ennyire azonnal táncra hív.

Casino twist

A twistkorszak egyik legjobb hazai lenyomata. A Casino twist igazi időutazás a ’60-as évek világába, miközben tipikusan magyar könnyedséggel és humorral szólal meg. Koncerteken mindig garantált közönségkedvenc volt.

Hotel Menthol

Ez a dal a Hungária stílusának esszenciája: rock and roll, látvány, Amerika-álom és fülbemászó refrén. A Hotel Menthol nemcsak sláger, hanem korszakjelző dal is, amely máig meghatározza a zenekar megítélését.

+1: Isztambul

Bár kissé kilóg a klasszikus amerikai rock and roll hangulatból, az Isztambul különlegessége éppen ebben rejlik. Exotikusabb dallamvilágával és emlékezetes szövegével bizonyította, hogy a Hungária képes volt megújulni, miközben hű maradt önmagához.

