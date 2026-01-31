Fenyő Miklós élete képekben – a színpadtól a kulisszákig

A legendás Hungária együttes alapítója és a hazai rock and roll meghatározó alakja, Fenyő Miklós még tavaly decemberben, az Erkel Színházban is színpadra lépett, ahogy zenésztársai emlékei szerint betegsége már akkor is jelen volt.

Fenyő Miklós színpadon – egy meghatározó korszak pillanata

Fotó: Máté Krisztián

Fenyő Miklós életének legjobb pillanatai

Galériánkban az énekes felejthetetlen pillanatai elevenednek meg: a fiatal rock and roll rajongóból lett ikon, a Hungária együttes színpadain elkapott hangulatok, turnék és koncertfotók is helyet kapnak, megmutatva Fenyő Miklós művészi fejlődését és azt a hatalmas hatást, amit a magyar könnyűzenére gyakorolt. Ezek a képek nem csupán egy zenész pályafutását örökítik meg, hanem azt az életérzést is, amelyet ő sugárzott minden fellépésén és közönsége előtt.