Fenyő Miklós élete képekben – a színpadtól a kulisszákig

A legendás Hungária együttes alapítója és a hazai rock and roll meghatározó alakja, Fenyő Miklós még tavaly decemberben, az Erkel Színházban is színpadra lépett, ahogy zenésztársai emlékei szerint betegsége már akkor is jelen volt.
Fenyő Miklós életének legjobb pillanatai
Galériánkban az énekes felejthetetlen pillanatai elevenednek meg: a fiatal rock and roll rajongóból lett ikon, a Hungária együttes színpadain elkapott hangulatok, turnék és koncertfotók is helyet kapnak, megmutatva Fenyő Miklós művészi fejlődését és azt a hatalmas hatást, amit a magyar könnyűzenére gyakorolt. Ezek a képek nem csupán egy zenész pályafutását örökítik meg, hanem azt az életérzést is, amelyet ő sugárzott minden fellépésén és közönsége előtt.
Fenyő Miklós és a Hungária: innen indult a legenda
A magyar könnyűzene történetében kevés olyan előadó akad, aki egy teljes korszak hangulatát tudta meghatározni. Fenyő Miklós a rock and roll hazai arcává vált, és zenéjével generációk számára teremtett felismerhető stílust és életérzést.