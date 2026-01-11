Most jött a megrázó hír: kórházba került Fenyő Miklós

Hírlevél
Aggodalomra ad okot a rajongók körében megjelent friss hír. Fenyő Miklós jelenleg kórházi kezelés alatt áll. A zenész hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint tüdőgyulladás miatt ápolják.
A közlemény szerint Fenyő Miklós kezelése folyamatban van, a család és a stáb arra kéri a rajongókat, hogy drukkoljanak a mielőbbi felépüléséért. További információkat később ígértek, hangsúlyozva: az oldalt tekintsék az egyetlen hivatalos forrásnak.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós
Fotó: Facebook

Mi derült ki Fenyő Miklós állapotáról a hivatalos közleményből?

A bejegyzés alapján Fenyő Miklós tüdőgyulladás következtében került kórházba, jelenleg orvosi felügyelet mellett kezelik. Részleteket az állapotáról nem közöltek, ugyanakkor jelezték, hogy amint új információ áll rendelkezésre, arról tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

A rajongókhoz intézett üzenet hangvétele megnyugtató, de egyértelművé teszi: a gyógyulás most elsődleges, minden más háttérbe szorul.

 

 

