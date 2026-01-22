Fordulat Fenyő Miklós koncertjével kapcsolatban, rendkívüli döntés született

A február 6–8. között rendezett miskolci Kocsonya Fesztivál egyik legnagyobb attrakciója eredetileg Fenyő Miklós koncertje lett volna. A rock & roll hazai királya azonban hetek óta kórházban van tüdőgyulladással, ezért kénytelen volt lemondani a fellépést – írja a Blikk.

Fenyő Miklós betegsége miatt nem tud fellépni a miskolci fesztiválon

Fotó: Hagymási Bence

Az egész ország aggódik az állapotáért, a szervezők pedig gyors megoldást kerestek, hogy a közönség ne maradjon koncert nélkül.

Horváth Charlie azonnal igent mondott

A beugrást végül Horváth Charlie vállalta, aki nemcsak a fesztivál közönségét ismeri jól, hanem személyes barátság fűzi Fenyő Miklóshoz is.

Nem sokat gondolkodtam. Fenyő Mikiért is teszem, mert nagyon szeretem. Aggódom miatta, és innen is üzenem neki: gyógyuljon meg!

– mondta Charlie.

Nem ez az első alkalom, hogy más helyett lép színpadra

Charlie tavaly nyáron már hasonló helyzetbe került, amikor a balesetet szenvedett Demjén Ferenc helyett vállalt el több koncertet. Bár elhatározta, hogy évente legfeljebb negyven fellépést ad, a barátokért és a közönségért újra és újra kivételt tesz.

Különleges közös pillanatok a legendákkal

Az elmúlt év végén Charlie együtt állt színpadra Presser Gáborral és Zoránnal is.

Kultúrtörténeti pillanat volt. Mi négyen így, együtt még soha nem léptünk fel

– emlékezett vissza az énekes.

Fenyő Miklós miatt is folytatja, amíg ereje engedi

Charlie szerint a zene tartja életben, és addig áll színpadra, amíg állva tud énekelni. A februári miskolci fellépést nemcsak a közönségért, hanem Fenyő Miklós iránt érzett tiszteletből és barátságból is vállalta.

A fővárosi rajongók február 15-én láthatják őt élőben a Budapest Kongresszusi Központban — az estére minden jegy elkelt.

