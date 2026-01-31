Hírlevél
Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Sport

Tovább gyűrűzik a magyar pólóbotrány: kiborította a bilit a válogatottból kirúgott sztárjátékos

Fenyő Miklós

Fenyő Miklós és a Hungária: innen indult a legenda

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A magyar könnyűzene történetében kevés olyan előadó akad, aki egy teljes korszak hangulatát tudta meghatározni. Fenyő Miklós a rock and roll hazai arcává vált, és zenéjével generációk számára teremtett felismerhető stílust és életérzést.
Fenyő MiklósHungáriahalál

Szombaton hajnalban, 78 éves korában meghalt Fenyő Miklós, a Hungária frontembere. A halálhírt az énekes hivatalos közösségi oldalán tették közzé.

Fenyő Miklós, magyar dalszerző, FenyőMiklós
Fenyő Miklós a Hungária együttes énekeseként vált országosan ismertté
Fotó: Hagymási Bence

Fenyő Miklós a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakja volt, aki a rock and roll hazai újraértelmezésével és egy egész korszak hangulatának megteremtésével írta be magát a zenetörténetbe.

Fenyő Miklós 1947-ben született Budapesten. Már fiatalon a zene felé fordult, különösen az amerikai rock and roll világa hatott rá erősen. Elvis Presley, Little Richard és Chuck Berry stílusa inspirálta, amit később sikeresen „magyarított”.

Mivel futott be Fenyő Miklós?

Az énekes a Hungária együttes frontembereként vált országosan ismertté. A zenekar a ’70-es évek végén és a ’80-as évek elején robbant be igazán, amikor látványos, retro hangulatú rock and roll show-ikkal hatalmas közönséget vonzottak. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Limbó hintó  vagy a Csavard fel a szőnyeget– ezek nemcsak dalok, hanem egy egész életérzés szimbólumai lettek.

Fenyő Miklós nemcsak zenészként, hanem kulturális ikonként is maradandót alkotott. A Hungária sikerei után szólókarrierbe kezdett, musicalekben és színpadi produkciókban is szerepelt, miközben végig megőrizte a rock and roll iránti elkötelezettségét. Hatása generációkon átível: dalait ma is játsszák, feldolgozzák.

 

