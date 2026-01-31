Fenyő Miklós és a Hungária: innen indult a legenda

Fenyő Miklós 1947-ben született Budapesten. Már fiatalon a zene felé fordult, különösen az amerikai rock and roll világa hatott rá erősen. Elvis Presley, Little Richard és Chuck Berry stílusa inspirálta, amit később sikeresen „magyarított”.

Mivel futott be Fenyő Miklós?

Az énekes a Hungária együttes frontembereként vált országosan ismertté. A zenekar a ’70-es évek végén és a ’80-as évek elején robbant be igazán, amikor látványos, retro hangulatú rock and roll show-ikkal hatalmas közönséget vonzottak. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Limbó hintó vagy a Csavard fel a szőnyeget– ezek nemcsak dalok, hanem egy egész életérzés szimbólumai lettek.

Fenyő Miklós nemcsak zenészként, hanem kulturális ikonként is maradandót alkotott. A Hungária sikerei után szólókarrierbe kezdett, musicalekben és színpadi produkciókban is szerepelt, miközben végig megőrizte a rock and roll iránti elkötelezettségét. Hatása generációkon átível: dalait ma is játsszák, feldolgozzák.