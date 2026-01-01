Ferencz Orsolya: Hadházy Ákos az év első napján több száz tudóst sértett meg

"Hadházy Ákos mindenből olcsó napi politikát és összeesküvés-elméletet gyárt. Újév első napján sikerült megsértenie több száz magyar tudóst, mérnököt, amikor kisszerű politikai haszonszerzéstől hajtva és egyben súlyos ismerethiányról is tanúskodva semmibe vette évekig tartó munkájukat, kutatásaikat, fejlesztéseiket" - írta Facebook-bejegyzésében Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztos.

Hadházy szerint hazugság, hogy űrkutató nemzet lennénk. Ilyet mondjuk senki sem állított - áll a bejegyzésben. Az igazság az, hogy a Kormány 2021-es döntése által lehetővé téve,

rengeteg magyar szakember munkája révén megvalósulhatott Kapu Tibor történelmi űrutazása, amelyet sikerrel hajtott végre 2025-ben.

Büszke vagyok arra, hogy ezt a programot én irányíthatom - írta Ferencz Orsolya.

Hozzátette: Kapu Tibornak társai voltak ebben az űrutazásban egy amerikai űrhajós legenda hölgy (mint parancsnok), továbbá egy lengyel űrhajós (az Európai Űrügynökség égisze alatt), egy indiai űrhajós, valamint az űrállomáson tartózkodó asztronauták és kozmonauták. Bizonyára az ő nemzeteikben minden rendben van mindennel. Vagy, esetleg e nemzetek vezetői nem Hadházy Ákos világmegfejtéseire kíváncsiak, hanem tudják, hogy a 21. században nincs sikeres nemzet sikeres űrtechnológia nélkül.

A teljes bejegyzést itt olvashatja:

Hadházy Ákos korábban szintén a közösségi oldalon többek között azt írta, "lehet, ugyan, hogy ha nyer a Fidesz, propaganda célokkal újra befizetne húsz milliárdért egy űrutazásra egy magyart, hogy aztán szép szavakkal nyugtatgasson minket. De attól, hogy egy magáncégnél megveszünk egy széket egy űrhajóban, még nem leszünk űrkutató nemzet."