A jó hír az, hogy a fizetésemelés nem szerencsejáték, hanem egy felkészüléssel megtámogatott tárgyalás. És ha jól csinálod, nemcsak nagyobb eséllyel kapsz emelést, hanem közben a vezetőd is azt érzi majd: profin, érthetően, korrekt módon képviseled az érdekeidet.

Ne kérj, tárgyalj: így kérj fizetésemelést, hogy tényleg meg is kapd

Fotó: Jobinfo

Az első szabály: nem bocsánatot kérsz, hanem értéket egyeztetsz

A legnagyobb hiba nem az, ha valaki „túl sokat” kér, hanem az, ha úgy kér, mintha szívességet kérne. A bizonytalan, hebegő megfogalmazás azt üzeni: te sem vagy biztos benne, hogy megérdemled. Ezzel szemben egy nyugodt, tárgyilagos beszélgetés azt sugallja, hogy tisztában vagy a munkád értékével, és felnőtt módon szeretnéd a kompenzációt hozzáigazítani.

A belső átállás itt kezdődik. Nem az a cél, hogy „legyőzd” a főnöködet, hanem hogy közösen rögzítsétek, mennyit ér a munkád a cégnek, és mi a reális következő lépés.

Felkészülés: a fizetésemelés 80 százaléka a beszélgetés előtt dől el

A jó fizetésemelési kérés nem egy hirtelen felindulásból elmondott mondat, hanem egy rövid, jól felépített érvelés, amit tények támasztanak alá. Ehhez először érdemes tisztázni a piaci realitást. Nézd meg, mennyit fizetnek hasonló pozícióért a te régiódban és szektorodban, és ne csak egyetlen forrásból. Ha van rá lehetőséged, gyűjts olyan álláshirdetéseket is, ahol bérsáv szerepel, mert ezek a legegyszerűbben hivatkozható kapaszkodók.

Ugyanilyen fontos, hogy a saját teljesítményedet ne érzésekben, hanem kézzelfogható eredményekben fogalmazd meg. Mi az, ami miatt könnyebb lett a csapat munkája? Hol hoztál gyorsulást, minőségjavulást, bevételt, költségcsökkentést, ügyfél-elégedettséget, stabilitást? Ha nincs mindenhol szám, akkor is lehet mérhető a hatás. A vezetők gyakran nem azért nem adnak emelést, mert nem akarnak, hanem mert nincs a kezükben jól összerakott indoklás, amivel tovább tudják vinni a döntést.

Érdemes azt is tisztán látni, hogy az elmúlt időszakban mennyit változott a szereped. Ha a feladataid bővültek, új területeket vettél át, másokat mentoráltál, vagy nagyobb felelősséget kaptál, akkor valójában már részben „feljebb léptél”, csak a fizetésed nem követte le. Ezt röviden, logikusan érdemes összerendezni, mert ez gyakran a legerősebb érved.

Végül jön az a rész, amit sokan elrontanak: a konkrét szám. Legyen a fejedben egy reális célsáv, és egy minimum, ami alatt nem érzed fairnek az ajánlatot. Ha szám nélkül mész be, könnyen belecsúszol egy elkenődő, „majd meglátjuk” beszélgetésbe. Ha túl merev vagy, az rontja a tárgyalási helyzetet. A cél az, hogy legyen irányod, és legyen mozgástered.