Országos megmérettetések indulnak a magyar ízek jegyében

Gasztronómiai versenyeket, közte a Szamos tányérdesszert-versenyt és az Agroturizmus étele versenyt hirdették meg hétfőn a Magyarország étele programban. Magyarország desszertnagyhatalom - hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a versenyeket bemutató hétfői sajtótájékoztatón Budapesten.

A gasztroverseny célja a hagyományos magyar ízek modern újragondolása

Fotó: Unsplash

Hozzátette: a rangsorok szerint olyan ország vagyunk, amelynek óriási hagyományai és értékei vannak a gasztronómia, az édességek, a desszertek területén. Az államtitkár rámutatott: az ilyen versenyek hozzák azokat az új édességeket, amelyek majd tíz-húsz-ötven év múlva lesznek világszerte ismertek.

Kiemelte: ez a megmérettetés azért is fontos, mert magyar alapanyagokból, magyar hagyományok szerint, mégis a modern kor elvárásainak, az aktuális trendeknek megfelelően készülnek újabb és újabb, de hagyományos alapú magyar édességek, magyar ételek.

Gasztroverseny: szakmai és intézményi összefogással hirdették meg

A versenyeket az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (Séfklub), a Szolnoki Szakképzési Centrum, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának közreműködésével hirdeti meg.

A Szamos Mátyás Tányérdesszert Verseny témája a desszertek mesebeli világa, a nevezéseket február 28-ig várják. A pályázóknak kötelezően fel kell használniuk a Naszálytej Tarka, vagy Magic Milk tejszínét, a Szatmári Malom lisztjeit és a kölest, valamint egy választott pálinkát vagy párlatot és egy hazai bio terméket – ismertette a részleteket Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete elnöke.

Az Agroturizmus étele felhívásra február 28-ig nevezhet minden termelő, gazdálkodó, családi vagy egyéb vállalkozás, amely elkötelezett a helyi alapanyagok és a rövid ellátási láncok iránt.