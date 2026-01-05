Országos megmérettetések indulnak a magyar ízek jegyében

Gasztronómiai versenyeket, közte a Szamos tányérdesszert-versenyt és az Agroturizmus étele versenyt hirdették meg hétfőn a Magyarország étele programban. Magyarország desszertnagyhatalom - hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a versenyeket bemutató hétfői sajtótájékoztatón Budapesten.
Hozzátette: a rangsorok szerint olyan ország vagyunk, amelynek óriási hagyományai és értékei vannak a gasztronómia, az édességek, a desszertek területén. Az államtitkár rámutatott: az ilyen versenyek hozzák azokat az új édességeket, amelyek majd tíz-húsz-ötven év múlva lesznek világszerte ismertek.
Kiemelte: ez a megmérettetés azért is fontos, mert magyar alapanyagokból, magyar hagyományok szerint, mégis a modern kor elvárásainak, az aktuális trendeknek megfelelően készülnek újabb és újabb, de hagyományos alapú magyar édességek, magyar ételek.
Gasztroverseny: szakmai és intézményi összefogással hirdették meg
A versenyeket az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (Séfklub), a Szolnoki Szakképzési Centrum, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának közreműködésével hirdeti meg.
A Szamos Mátyás Tányérdesszert Verseny témája a desszertek mesebeli világa, a nevezéseket február 28-ig várják. A pályázóknak kötelezően fel kell használniuk a Naszálytej Tarka, vagy Magic Milk tejszínét, a Szatmári Malom lisztjeit és a kölest, valamint egy választott pálinkát vagy párlatot és egy hazai bio terméket – ismertette a részleteket Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete elnöke.
Az Agroturizmus étele felhívásra február 28-ig nevezhet minden termelő, gazdálkodó, családi vagy egyéb vállalkozás, amely elkötelezett a helyi alapanyagok és a rövid ellátási láncok iránt.
A Magyarország itala koktélversenyt második alkalommal rendezik meg. A kereskedelmi főzdék pálinkaversenyére február 28-ig lehet jelentkezni tiszta és érlelt gyümölcspálinkákkal. A magánfőzők pálinkaversenyére is február 28-a a határidő, a verseny kizárólag magánfőzők számára nyitott, akik saját gyümölcsből, saját eszközzel, saját ingatlanon készített párlattal nevezhetnek.