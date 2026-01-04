Gesztesi Károly: egy hang, amely nem némult el

Gesztesi Károly 1963. április 16-án született Budapesten. Már fiatalon kiderült róla, hogy rendkívüli színészi adottságai vannak: karakteres hangja, ösztönös humora és erős színpadi jelenléte hamar kiemelte kortársai közül. A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után gyorsan a fővárosi színházi élet meghatározó szereplőjévé vált.

Gesztesi Károly - Forrás: Viasat3/Labancz Viktória

Színpadon és filmen egyaránt otthonosan mozgott – drámai és komikus szerepekben is hiteles maradt, legyen szó klasszikus színdarabról vagy könnyedebb vígjátékról.

Filmes sikerek és emlékezetes alakítások

A kilencvenes évektől egyre gyakrabban tűnt fel filmekben és televíziós sorozatokban. Olyan produkciók kötődnek a nevéhez, amelyek máig részei a magyar popkultúrának.

Karizmatikus jelenléte és karakteres humora miatt sokan „a magyar film örök nagyfiújaként” emlegették.

Gesztesi Károly fiatalon, a Szomszédok c. sorozatban

Fotó: THEGG / Youtube / képkivágás

Szerepei mögött mindig ott volt az emberi érzékenység – alakításai nemcsak szórakoztattak, hanem érzelmileg is megérintették a nézőket.

Gesztesi Károly – a hang, amely legendává vált

Kevés magyar színésznek adatott meg, hogy a hangja önmagában is fogalommá váljon. Gesztesi Károly orgánuma reklámokban, filmekben, rajzfilmekben és dokumentumfilmekben is visszaköszönt. Szinkronszínészként világsztárok magyar hangjaként vált ismertté, és különleges tónusával sokak számára ő adta „a megszólaló hőst”.

Shrek magyar hangja is Gesztesi Károly volt - Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU AGENCY

Hangja egyszerre volt erőteljes, barátságos és biztonságot sugárzó – sokak gyerekkorának és fiatalságának része lett.

A hirtelen búcsú

2020. január 4-én, 56 éves korában, hirtelen hunyt el. Az 56 éves színész a budapesti Ferdinánd hídnál vezette autóját, amikor vezetés közben rosszul lett, infarktust kapott. Kocsijával félreállt, ám hiába jött gyorsan a segítség, és próbálták ötven percen keresztül újraéleszteni, az orvosok nem jártak sikerrel.

Halála megrázta a közvéleményt: a közösségi médiát elárasztották a rajongók és pályatársak búcsúüzenetei, amelyekből egyértelműen kirajzolódott, milyen mély nyomot hagyott maga után a magyar kulturális életben.

Egy örök jelenlét

Gesztesi Károly emléke nem csupán filmjeiben, színházi szerepeiben és szinkronmunkáiban él tovább, hanem azokban a mondatokban, poénokban, hanghordozásokban is, amelyek egy egész generáció közös emlékezetének részévé váltak.