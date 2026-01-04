Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Ezt látnia kell!

Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

színész

Gesztesi Károly: egy hang, amely nem némult el

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
2020. január 4-én váratlanul elhunyt a magyar színházi és filmes élet egyik legszerethetőbb alakja. Gesztesi Károly halálával nem csupán egy kiváló színészt veszítettünk el, hanem egy olyan hangot és személyiséget is, amely generációk emlékezetébe égett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színészemlékezetGesztesi Károly

Gesztesi Károly 1963. április 16-án született Budapesten. Már fiatalon kiderült róla, hogy rendkívüli színészi adottságai vannak: karakteres hangja, ösztönös humora és erős színpadi jelenléte hamar kiemelte kortársai közül. A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után gyorsan a fővárosi színházi élet meghatározó szereplőjévé vált.

Gesztesi Károly Forrás: Viasat3/Labancz Viktória
Gesztesi Károly - Forrás: Viasat3/Labancz Viktória

Színpadon és filmen egyaránt otthonosan mozgott – drámai és komikus szerepekben is hiteles maradt, legyen szó klasszikus színdarabról vagy könnyedebb vígjátékról.

Filmes sikerek és emlékezetes alakítások

A kilencvenes évektől egyre gyakrabban tűnt fel filmekben és televíziós sorozatokban. Olyan produkciók kötődnek a nevéhez, amelyek máig részei a magyar popkultúrának.

 Karizmatikus jelenléte és karakteres humora miatt sokan „a magyar film örök nagyfiújaként” emlegették.

Gesztesi Károly, Gesztesikároly
Gesztesi Károly fiatalon, a Szomszédok c. sorozatban
Fotó: THEGG / Youtube / képkivágás

Szerepei mögött mindig ott volt az emberi érzékenység – alakításai nemcsak szórakoztattak, hanem érzelmileg is megérintették a nézőket.

Gesztesi Károly – a hang, amely legendává vált

Kevés magyar színésznek adatott meg, hogy a hangja önmagában is fogalommá váljon. Gesztesi Károly orgánuma reklámokban, filmekben, rajzfilmekben és dokumentumfilmekben is visszaköszönt. Szinkronszínészként világsztárok magyar hangjaként vált ismertté, és különleges tónusával sokak számára ő adta „a megszólaló hőst”.

ISTANBUL, TURKEY - MAY 26: A wax sculpture of movie character Shrek is displayed at Madame Tussauds Wax Sculpture Museum at Grand Pera in Istanbul, Turkey on May 26, 2018. Sebnem Coskun / Anadolu Agency (Photo by Sebnem Coskun / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Shrek magyar hangja is Gesztesi Károly volt - Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU AGENCY

Hangja egyszerre volt erőteljes, barátságos és biztonságot sugárzó – sokak gyerekkorának és fiatalságának része lett.

A hirtelen búcsú

2020. január 4-én, 56 éves korában, hirtelen hunyt el. Az 56 éves színész a budapesti Ferdinánd hídnál vezette autóját, amikor vezetés közben rosszul lett, infarktust kapott. Kocsijával félreállt, ám hiába jött gyorsan a segítség, és próbálták ötven percen keresztül újraéleszteni, az orvosok nem jártak sikerrel. 

Halála megrázta a közvéleményt: a közösségi médiát elárasztották a rajongók és pályatársak búcsúüzenetei, amelyekből egyértelműen kirajzolódott, milyen mély nyomot hagyott maga után a magyar kulturális életben.

Egy örök jelenlét

Gesztesi Károly emléke nem csupán filmjeiben, színházi szerepeiben és szinkronmunkáiban él tovább, hanem azokban a mondatokban, poénokban, hanghordozásokban is, amelyek egy egész generáció közös emlékezetének részévé váltak.

Minden év január elején sokan idézik fel kedvenc jeleneteiket, mondatait – és ilyenkor újra bebizonyosodik: 

Vannak hangok, amelyek nem halkulnak el – csak átköltöznek az emlékeinkbe.

Kapcsolódó tartalmaink:

Liptai Claudia meglepő vallomása – ezért nem látogatja Gesztesi Károly sírját

Hat év telt el a tragédia óta. Január 4-én lesz hat éve, hogy Gesztesi Károly örökre itt hagyta a magyar közönséget. A legendás színész sírja a budakalászi temetőben található, ahol most kiderült, milyen állapotban van a nyughelye.

Gesztesi Károly élete és sikerei képekben - galéria

A híres színész életét összefoglaló fotósorozatunk. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!