Figyelem! A Gmail-funkciók megszűnése alapjaiban borítja fel a levelezést

A Gmail-funkciók megszűnése világszerte felhasználók millióinak levelezési szokásait változtatja meg. A döntés értelmében a Google két olyan funkciót szüntet meg a Gmail rendszerében, amelyek lehetővé tették más levelezőszolgáltatások integrálását és az automatikus levéllekérést – írja a BAMA.
Gmail-funkciók megszűnése – erre figyelj januártól
Gmailify – búcsúzik a külső fiókok kényelmes kezelése?
A Gmailify eddig lehetővé tette, hogy Yahoo!, Outlook vagy akár céges email fiókokat kapcsoljunk a Gmailhez. A funkció segítségével a felhasználók élvezhették a Gmail fejlett spamszűrését, automatikus kategorizálását és értesítéseit akkor is, ha nem Gmail-címet használtak.
A Gmail-funkciók megszűnése miatt ez a lehetőség januártól már nem lesz elérhető.
POP-alapú levelek behúzása – többé nem frissül automatikusan
Szintén megszűnik a POP-alapú levelek behúzása, amely korábban rendszeresen letöltötte más szolgáltatók postafiókjaiba érkező üzeneteket. Ennek köszönhetően egyetlen Gmail-fiókban lehetett kezelni minden levelet — ez a kényelmi funkció is a Gmail-funkciók megszűnése áldozata lett.
Mit jelent ez a felhasználóknak?
A Google kiemelte, hogy a már letöltött és archivált levelek nem vesznek el, a változás kizárólag az új üzenetek automatikus fogadását érinti. A szakértők szerint érdemes időben:
- IMAP-alapú hozzáférést beállítani
- vagy automatikus továbbítást aktiválni a külső fiókokban
Így elkerülhető, hogy a Gmail-funkciók megszűnése miatt fontos üzenetek maradjanak észrevétlenek.
A támogatás megszűnéséről és a szükséges lépésekről részletes tájékoztató érhető el a Google hivatalos támogatási oldalán.
Ez minden Gmail-felhasználót érinthet: itt az újabb botrány?
Adatvédelmi botrány körvonalazódik a Gmail körül. Egy szakértő szerint a Google 2025 októberétől automatikusan engedélyezte azt a beállítást, amely lehetővé teszi az e-mailek és csatolmányok elemzését mesterséges intelligencia fejlesztéséhez.
Forradalom a Gmail-bejelentkezésnél – ezt nem árt tudni
A Google új funkciót vezetett be, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megváltoztassák fő „@gmail.com” e-mail-címüket. A módosítás után a régi cím továbbra is használható, így a Gmail bejelentkezés és az összes fiókadat érintetlen marad