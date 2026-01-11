Figyelem! A Gmail-funkciók megszűnése alapjaiban borítja fel a levelezést

A Gmail-funkciók megszűnése világszerte felhasználók millióinak levelezési szokásait változtatja meg. A döntés értelmében a Google két olyan funkciót szüntet meg a Gmail rendszerében, amelyek lehetővé tették más levelezőszolgáltatások integrálását és az automatikus levéllekérést – írja a BAMA.

A Gmail-funkciók megszűnése miatt januártól két, régóta használt Gmail-funkció válik elérhetetlenné. Fotó: THOMAS TRUTSCHEL / Photothek Media Lab

Gmail-funkciók megszűnése – erre figyelj januártól

Gmailify – búcsúzik a külső fiókok kényelmes kezelése?

A Gmailify eddig lehetővé tette, hogy Yahoo!, Outlook vagy akár céges email fiókokat kapcsoljunk a Gmailhez. A funkció segítségével a felhasználók élvezhették a Gmail fejlett spamszűrését, automatikus kategorizálását és értesítéseit akkor is, ha nem Gmail-címet használtak.

A Gmail-funkciók megszűnése miatt ez a lehetőség januártól már nem lesz elérhető.

POP-alapú levelek behúzása – többé nem frissül automatikusan

Szintén megszűnik a POP-alapú levelek behúzása, amely korábban rendszeresen letöltötte más szolgáltatók postafiókjaiba érkező üzeneteket. Ennek köszönhetően egyetlen Gmail-fiókban lehetett kezelni minden levelet — ez a kényelmi funkció is a Gmail-funkciók megszűnése áldozata lett.

Mit jelent ez a felhasználóknak?

A Google kiemelte, hogy a már letöltött és archivált levelek nem vesznek el, a változás kizárólag az új üzenetek automatikus fogadását érinti. A szakértők szerint érdemes időben:

IMAP-alapú hozzáférést beállítani

vagy automatikus továbbítást aktiválni a külső fiókokban

Így elkerülhető, hogy a Gmail-funkciók megszűnése miatt fontos üzenetek maradjanak észrevétlenek.

A támogatás megszűnéséről és a szükséges lépésekről részletes tájékoztató érhető el a Google hivatalos támogatási oldalán.

Ez minden Gmail-felhasználót érinthet: itt az újabb botrány?

Adatvédelmi botrány körvonalazódik a Gmail körül. Egy szakértő szerint a Google 2025 októberétől automatikusan engedélyezte azt a beállítást, amely lehetővé teszi az e-mailek és csatolmányok elemzését mesterséges intelligencia fejlesztéséhez.

Forradalom a Gmail-bejelentkezésnél – ezt nem árt tudni

A Google új funkciót vezetett be, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megváltoztassák fő „@gmail.com” e-mail-címüket. A módosítás után a régi cím továbbra is használható, így a Gmail bejelentkezés és az összes fiókadat érintetlen marad