Egy különleges felfedezés, amelynek több mint száz év kellett, hogy megőrüljenek érte

A görkorcsolyával már a 18. században is kísérleteztek, ám a korai modellek nehezen irányíthatók voltak, ezért csak rövid ideig keltettek érdeklődést. A fordulatot az 1860-as évek hozták el, amikor egy technikai újításnak köszönhetően a görkorcsolyázás biztonságosabbá és élvezetesebbé vált, így szélesebb rétegek számára is elérhető lett - írja a National Geographic.

A görkorcsolya technikája folyamatosan fejlődött, de az irányíthatóság elve 1863 óta változatlan - Fotó: Unsplash

Miért számít mérföldkőnek 1863. január 4-e?

Ezen a napon szabadalmaztatták azt a négykerekű korcsolyatípust, amely alapjaiban változtatta meg a sportot. A találmány James Leonard Plimpton nevéhez fűződik, aki olyan megoldást alkalmazott, amely lehetővé tette a kanyarodást pusztán testsúlyáthelyezéssel. Ez tette a görkorcsolyát igazán használhatóvá mindennapi szórakozásként.

Miért volt forradalmi ez a görkorcsolya?

Az új konstrukció gumipárnás felfüggesztése és külön mozgó kerékpárjai korábban elképzelhetetlen stabilitást adtak. A görkorcsolya így nemcsak gyorsabb lett, hanem irányíthatóbb is, ami alapfeltétele volt annak, hogy tömegek kezdjenek el korcsolyázni fedett és nyitott tereken egyaránt.

A görkorcsolya a 19–20. század fordulóján már utcai és társasági divattá vált Európában - Fotó: © LAPI / Roger-Viollet

Görkorcsolyapályák, divat és társasági élet

A 19. század második felében sorra nyíltak a görkorcsolyapályák Európában és az Egyesült Államokban. Ezek nem csupán sporthelyszínek voltak, hanem a társasági élet központjai: élőzenével, divatos öltözékkel és szigorú illemszabályokkal. A görkorcsolyázás lehetőséget adott arra, hogy fiatal nők és férfiak nyilvánosan találkozzanak, ami a korban komoly társadalmi jelentőséggel bírt - tájékoztat a Daily Jstor.

A görkorcsolya ma is közösségi élmény: a modern pályák a zene és a mozgás találkozási pontjai - Fotó: VALERIE DUBOIS / Hans Lucas

