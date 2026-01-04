Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Ezt látnia kell!

Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

görkorcsolya

Egy különleges felfedezés, amelynek több mint száz év kellett, hogy megőrüljenek érte

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1863 januárjában egy találmány új fejezetet nyitott a szabadidős sportok történetében. A görkorcsolya ekkor vált először igazán irányíthatóvá, ami rövid idő alatt társasági divattá, majd világszerte elterjedt szabadidős őrületté tette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
görkorcsolyatalálmányszórakozás

A görkorcsolyával már a 18. században is kísérleteztek, ám a korai modellek nehezen irányíthatók voltak, ezért csak rövid ideig keltettek érdeklődést. A fordulatot az 1860-as évek hozták el, amikor egy technikai újításnak köszönhetően a görkorcsolyázás biztonságosabbá és élvezetesebbé vált, így szélesebb rétegek számára is elérhető lett - írja a National Geographic.

A görkorcsolya a 19–20. század fordulóján már utcai és társasági divattá vált Európában.
A görkorcsolya technikája folyamatosan fejlődött, de az irányíthatóság elve 1863 óta változatlan - Fotó: Unsplash

Miért számít mérföldkőnek 1863. január 4-e?

Ezen a napon szabadalmaztatták azt a négykerekű korcsolyatípust, amely alapjaiban változtatta meg a sportot. A találmány James Leonard Plimpton nevéhez fűződik, aki olyan megoldást alkalmazott, amely lehetővé tette a kanyarodást pusztán testsúlyáthelyezéssel. Ez tette a görkorcsolyát igazán használhatóvá mindennapi szórakozásként.

Miért volt forradalmi ez a görkorcsolya?

Az új konstrukció gumipárnás felfüggesztése és külön mozgó kerékpárjai korábban elképzelhetetlen stabilitást adtak. A görkorcsolya így nemcsak gyorsabb lett, hanem irányíthatóbb is, ami alapfeltétele volt annak, hogy tömegek kezdjenek el korcsolyázni fedett és nyitott tereken egyaránt.

A görkorcsolya a 19–20. század fordulóján már utcai és társasági divattá vált Európában.
A görkorcsolya a 19–20. század fordulóján már utcai és társasági divattá vált Európában - Fotó: © LAPI / Roger-Viollet

Görkorcsolyapályák, divat és társasági élet

A 19. század második felében sorra nyíltak a görkorcsolyapályák Európában és az Egyesült Államokban. Ezek nem csupán sporthelyszínek voltak, hanem a társasági élet központjai: élőzenével, divatos öltözékkel és szigorú illemszabályokkal. A görkorcsolyázás lehetőséget adott arra, hogy fiatal nők és férfiak nyilvánosan találkozzanak, ami a korban komoly társadalmi jelentőséggel bírt - tájékoztat a Daily Jstor.

France, Paris, October 25, 2025. Because Beaubourg, closing event. The Pompidou Center is hosting one last festive weekend before closing for five years of renovations. On the top floor, the public has come to enjoy the Roller Disco by La Main Jaune with DJ sets and breathtaking views of Paris. Photo by Valerie Dubois/Hans Lucas. France, Paris, le 25 octobre 2025. Because Beaubourg, evenement de cloture. Le Centre Pompidou propose un dernier week-end festif avant sa fermeture pour cinq ans de travaux. Au dernier etage, le public est venu profiter de la piste du Roller Disco by La Main Jaune avec Dj sets et vue imprenable sur Paris. Photographie Valerie Dubois /Hans Lucas. (Photo by Valérie Dubois / Hans Lucas via AFP)
A görkorcsolya ma is közösségi élmény: a modern pályák a zene és a mozgás találkozási pontjai - Fotó: VALERIE DUBOIS / Hans Lucas

Ilyet máshol nem látsz: különleges élménnyel vár a balatonfüredi jégpálya

A téli időszak egyik leglátványosabb balatonfüredi attrakciója idén is megnyitotta kapuit a korcsolyázók előtt. A balatonfüredi jégpálya nemcsak méreteivel, hanem különleges kialakításával is kiemelkedik, hiszen több városi helyszínt köt össze egy közel egy kilométer hosszú jégfolyosóval.

Jó hír a téli sportok szerelmeseinek – megnyitott az ország legkülönlegesebb műjégpályája

Megnyitotta kapuit Magyarország egyedülálló, kétszintes jégpályája, a Csepeli Jégpark. A Szent Imre téren lévő létesítményben fényalagút, 400 méteres jégfolyosó és megújult látványvilág várja a korcsolyázókat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!