50 ezer palacsinta egyetlen nap alatt — rekordra készül egy magyar falu

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Győrvár hatalmas fába vágta a fejszéjét: a XIII. Vas Vármegyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny keretében a Guinness-rekord palacsinta megdöntésére készülnek, amellyel a palacsintasütés országos és nemzetközi csúcsát célozzák meg – VAOL.
Guinness-rekord palacsinta: miért éppen ez lett a nagy dobás?
A Guinness-rekord palacsinta célja nem kevesebb, mint 50 ezer darab palacsinta elkészítése egyetlen nap alatt.
A nagy palacsintasütésre február 14-én kerül sor, amikor a disznótoros finomságok után a desszert is történelmet írhat.
A rekordkísérlet ötlete tudatos döntés volt. A Böllérverseny hagyományosan a disznóhúsos ételekről szól, így a szervezők a desszert irányába szerettek volna elmozdulni.
A jelenlegi csúcstartó Dunaföldvár, ahol korábban 48 ezer palacsinta készült egy nap alatt — Győrváron azonban ennél is tovább mennének.
Mi kell 50 ezer palacsintához?
A Guinness-rekord palacsinta nemcsak látványos, hanem komoly logisztikai kihívás is:
- közel 150 ember dolgozik majd a sütésen
- 25 gáztűzhelyen folyik a munka
- kétórás váltásokban, katonás rendben
- minden tűzhelynél 2 fő süt folyamatosan
Az alapanyagok mennyisége önmagáért beszél:
- 5500 darab tojás
- majdnem 1000 kg liszt
- közel 2000 liter víz
Mindezt egy előre tesztelt, egységes recept alapján készítik el.
Közösségépítés rekordméretben
Kaczor Zsolt Mihály polgármester szerint Győrvár mindig is vendégszerető település volt, ahol fontos a gasztronómia és az együttlét.
A Guinness-rekord palacsinta kísérlethez nemcsak helyiek, hanem környékbeli baráti társaságok, civil szervezetek és lelkes háziasszonyok is csatlakoztak.
A helyszínen jelen lesz a Magyar Rekordszövetség elnöke is, aki hivatalosan hitelesíti majd az eredményt.
Ingyen palacsinta mindenkinek
A nagy számolás után jön a legjobb rész:
az elkészült Guinness-rekord palacsinta mennyiséget desszertként ingyen szétosztják a Böllérverseny látogatói között.
Nem ez az első bravúr a faluban: 2020-ban Győrvár már rekordot döntött a több mint 3,4 kilométer hosszú kolbásszal is.
