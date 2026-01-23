Hírlevél
50 ezer palacsinta egyetlen nap alatt — rekordra készül egy magyar falu

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Igazi gasztroszenzációra készül egy magyar falu Valentin-nap alkalmával. A Guinness-rekord palacsinta kísérlet során elkészült 50 ezer darab palacsintát a helyi Böllérversenyen teljesen ingyen osztják majd szét a látogatók között.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy Győrvár hatalmas fába vágta a fejszéjét: a XIII. Vas Vármegyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny keretében a Guinness-rekord palacsinta megdöntésére készülnek, amellyel a palacsintasütés országos és nemzetközi csúcsát célozzák meg – VAOL.

Guinness-rekord palacsinta készül — történelmi sütés a vasi faluban
Guinness-rekord palacsinta készül — történelmi sütés a vasi faluban. Fotó:Illusztráció/Unplash

Guinness-rekord palacsinta: miért éppen ez lett a nagy dobás?

A Guinness-rekord palacsinta célja nem kevesebb, mint 50 ezer darab palacsinta elkészítése egyetlen nap alatt.

A nagy palacsintasütésre február 14-én kerül sor, amikor a disznótoros finomságok után a desszert is történelmet írhat.

A rekordkísérlet ötlete tudatos döntés volt. A Böllérverseny hagyományosan a disznóhúsos ételekről szól, így a szervezők a desszert irányába szerettek volna elmozdulni.
A jelenlegi csúcstartó Dunaföldvár, ahol korábban 48 ezer palacsinta készült egy nap alatt — Győrváron azonban ennél is tovább mennének.

Mi kell 50 ezer palacsintához?

A Guinness-rekord palacsinta nemcsak látványos, hanem komoly logisztikai kihívás is:

  • közel 150 ember dolgozik majd a sütésen
  • 25 gáztűzhelyen folyik a munka
  • kétórás váltásokban, katonás rendben
  • minden tűzhelynél 2 fő süt folyamatosan

Az alapanyagok mennyisége önmagáért beszél:

  • 5500 darab tojás
  • majdnem 1000 kg liszt
  • közel 2000 liter víz

Mindezt egy előre tesztelt, egységes recept alapján készítik el.

Közösségépítés rekordméretben

Kaczor Zsolt Mihály polgármester szerint Győrvár mindig is vendégszerető település volt, ahol fontos a gasztronómia és az együttlét.
A Guinness-rekord palacsinta kísérlethez nemcsak helyiek, hanem környékbeli baráti társaságok, civil szervezetek és lelkes háziasszonyok is csatlakoztak.

A helyszínen jelen lesz a Magyar Rekordszövetség elnöke is, aki hivatalosan hitelesíti majd az eredményt.

Ingyen palacsinta mindenkinek

A nagy számolás után jön a legjobb rész:
az elkészült Guinness-rekord palacsinta mennyiséget desszertként ingyen szétosztják a Böllérverseny látogatói között.

Nem ez az első bravúr a faluban: 2020-ban Győrvár már rekordot döntött a több mint 3,4 kilométer hosszú kolbásszal is.

