50 ezer palacsinta egyetlen nap alatt — rekordra készül egy magyar falu

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Győrvár hatalmas fába vágta a fejszéjét: a XIII. Vas Vármegyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny keretében a Guinness-rekord palacsinta megdöntésére készülnek, amellyel a palacsintasütés országos és nemzetközi csúcsát célozzák meg – VAOL.

Guinness-rekord palacsinta készül — történelmi sütés a vasi faluban. Fotó:Illusztráció/Unplash

Guinness-rekord palacsinta: miért éppen ez lett a nagy dobás?

A Guinness-rekord palacsinta célja nem kevesebb, mint 50 ezer darab palacsinta elkészítése egyetlen nap alatt.

A nagy palacsintasütésre február 14-én kerül sor, amikor a disznótoros finomságok után a desszert is történelmet írhat.

A rekordkísérlet ötlete tudatos döntés volt. A Böllérverseny hagyományosan a disznóhúsos ételekről szól, így a szervezők a desszert irányába szerettek volna elmozdulni.

A jelenlegi csúcstartó Dunaföldvár, ahol korábban 48 ezer palacsinta készült egy nap alatt — Győrváron azonban ennél is tovább mennének.

Mi kell 50 ezer palacsintához?

A Guinness-rekord palacsinta nemcsak látványos, hanem komoly logisztikai kihívás is:

közel 150 ember dolgozik majd a sütésen

25 gáztűzhelyen folyik a munka

kétórás váltásokban, katonás rendben

minden tűzhelynél 2 fő süt folyamatosan

Az alapanyagok mennyisége önmagáért beszél:

5500 darab tojás

majdnem 1000 kg liszt

közel 2000 liter víz

Mindezt egy előre tesztelt, egységes recept alapján készítik el.

Közösségépítés rekordméretben

Kaczor Zsolt Mihály polgármester szerint Győrvár mindig is vendégszerető település volt, ahol fontos a gasztronómia és az együttlét.

A Guinness-rekord palacsinta kísérlethez nemcsak helyiek, hanem környékbeli baráti társaságok, civil szervezetek és lelkes háziasszonyok is csatlakoztak.

A helyszínen jelen lesz a Magyar Rekordszövetség elnöke is, aki hivatalosan hitelesíti majd az eredményt.

Ingyen palacsinta mindenkinek

A nagy számolás után jön a legjobb rész:

az elkészült Guinness-rekord palacsinta mennyiséget desszertként ingyen szétosztják a Böllérverseny látogatói között.

Nem ez az első bravúr a faluban: 2020-ban Győrvár már rekordot döntött a több mint 3,4 kilométer hosszú kolbásszal is.

