Szigor vagy védelem? Hat tanács, amit minden szülőnek érdemes lenne betartani

A gyereknevelés nem létezik világos keretek nélkül, hiszen a gyerekeknek szükségük van kapaszkodókra a mindennapokban. A nevelési- és szülői szabályok célja nem a kontroll, hanem a biztonság, az érzelmi stabilitás és az önállóság fokozatos kialakítása - tájékoztat a Huff Post.
Miért fontosak a szigorú szabályok a gyereknevelésben?
A szigorú szabályok nem önmagukért léteznek, hanem azért, hogy kapaszkodót adjanak a gyerekeknek. A pszichológusok szerint a világ akkor válik biztonságossá egy gyermek számára, ha tudja, mire számíthat, és hol vannak a határok.
A világos szabályok:
- csökkentik a szorongást,
- segítik az érzelmi önszabályozást,
- támogatják a felelősségre nevelést,
- és hosszú távon erősítik az önbizalmat.
Gyermeknevelési tanácsok
Az alábbi gyermeknevelési tanácsok a szakértők szerint valódi segítséget jelentenek a mindennapokban:
- Legyenek előre megbeszélt szabályok – ne helyzetfüggő döntések;
- A képernyőidőnek legyen eleje és vége, különösen esténként;
- A házimunka legyen természetes része a napnak, ne büntetés;
- A következmények legyenek kiszámíthatók, ne érzelmi alapúak;
- A tanulás előzze meg a szórakozást, ne alkudozás tárgya legyen;
- A szülői minta legyen hiteles, a szabályok ránk is vonatkozzanak.
A következetes nevelés segít abban, hogy a gyerekek kiszámítható keretek között tanuljanak meg döntéseket hozni, felelősséget vállalni, és kezelni a szabadsággal járó következményeket.
Mit mondanak a pszichológusok a szigorú nevelésről?
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a szigor nem egyenlő a ridegséggel, a jól működő szülői szabályok mögött mindig kapcsolat, figyelem és érzelmi biztonság áll. A pszichológusok szerint a következetes nevelés növeli a gyerekek önállóságát, a világos keretek pedig erősítik a szülő–gyerek kapcsolatot, és segítenek a stressz, valamint az impulzivitás kezelésében. A cél nem az engedelmesség kikényszerítése, hanem annak megtanítása, hogy a szabadság együtt jár a felelősséggel.
Agyi károsodást okozhat a babáknak a képernyőnézés
Egy szingapúri kutatócsoport több mint tíz éven át vizsgálta 168 gyermek fejlődését, és arra jutott, hogy a kétéves kor alatti babák túlzott kijelzőideje lassabb döntéshozatallal és magasabb szorongásszinttel járhat a későbbiekben.
A gyerek jobban ismeri az influenszert, mint a saját szüleit?
Egy friss kutatás szerint a gyerekek közel negyede jobban ismeri kedvenc influenszerét, mint saját szüleit. A képernyőidő közben minden korosztályban nő: a gyerekek mellett a szülők is digitális túlterhelésben élnek. Mindez kihat a családi dinamizmusra és a közös programok mennyiségére is.
A képernyőidő szabályozása, az alvási rutinok vagy a házimunka mind olyan területek, ahol a következetesség bizonyítottan pozitív hatással van a gyerek fejlődésére.