Öt gyümölcs, amelyből többet kell fogyasztani 2026-ban

Szakértők összeállították azoknak a gyümölcsöknek a listáját, amelyekből mindenképpen többet kell fogyasztanunk 2026-ban. A gyümölcsök és zöldségek rostban igen gazdagok, amelyek jó hatással vannak a bélrendszer működésére. A rostban gazdag étrend segíti a bélrendszert abban, hogy jobban feltárja az élelmiszerekben lévő vitaminokat és ásványi anyagokat. Az Egyesült Államok kormányának táplálkozási irányelvei azt javasolják, hogy a felnőttek napi 22-34 gramm élelmi rostot fogyasszanak - írja a Foxnews.

A rostban gazdag gyümölcsök fogyasztására hívták fel a figyelmet a szakértők.

Fotó: Unsplash

Öt gyümölcs, amelyből érdemesebb többet fogyasztanunk

1. Kiwi

Naponta két kiwi elfogyasztása javíthatja az emésztést, enyhítheti a székrekedést és a puffadást, sőt, akár csökkentheti a vastagbélrák kockázatát is. A bélrendszeri problémák orvoslásában a kiwi messze kiemelkedik a többi gyümölcs közül – mondta Dr. Trisha Pasricha, a bostoni Beth Israel Deaconess Orvosi Központ gasztroenterológusa.

2. Maracuja

A maracuja szintén magas rosttartalmának köszönhetően (25 gramm/gyümölcs) kiemelkedően jótékony hatással van a bélrendszerre. Bár több fehérjét biztosít mint a legtöbb gyümölcs, legnagyobb előnye a ropogós, magokkal teli belsejéből származik. Emellett gazdag antioxidánsokban és C-vitaminban is.

3. Őszibarack és szilva

A csonthéjas gyümölcsök, így az őszibarack és a szilva, rostokban, antioxidánsokban gazdagok, ennek köszönhetően pozitív hatással bírnak az emésztésre. Az őszibarack körülbelül 89%-a víz, de rostot, C-vitamint és káliumot is tartalmaz, amelyek támogatják a bélrendszert. A szilva eközben kiemelkedik magasabb rosttartalmával és természetes szorbitoltartalmával, amely szakértők szerint segít enyhíteni a székrekedést.

4. Narancs és más citrusfélék

A bélmikrobiom mellett az idegrendszerre is rendkívül jó hatást gyakorolnak a citrusfélék. Egy friss tanulmány szerint a rendszeresen citrusféléket fogyasztó embereknél körülbelül 20%-kal alacsonyabb a depresszió kockázata. A szakértők szerint rendkívül fontos, hogy ezekből a gyümölcsökből is többet fogyasszunk ebben az évben.