Fagykár a láthatáron: milyen lesz az idei gyümölcstermés?

Az idei tél szokatlanul hideg és tartós mínuszokkal köszöntött, ami sok gazdát és kertészt aggodalommal tölt el. A kérdés, hogy milyen hatással lesz a gyümölcstermésre, nem csupán a szokásos téli fagy miatt releváns: a tavaszi időjárás-változások sokkal nagyobb kockázatot rejtenek – írja a sonline.hu.

A tartós hideg hatással lehet a gyümölcstermésre (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Mit jelent a tartós hideg a gyümölcstermés szempontjából?

A gyümölcsfák ilyenkor mélynyugalmi állapotban vannak, ami természetes védelmet nyújt a mínuszokkal szemben. Tóth István növényvédelmi szakmérnök szerint az őszibarack érzékenyebb, míg az almatermésűek ellenállóbbak. A szőlő fajtától függően reagál, de tartós, mínusz 10 fok alatti hideg jelenthet kockázatot.

Általánosságban mínusz 15 fok körül már fennáll a fagykár lehetősége, ami később a gyümölcstermésre is hatással lehet.

Hogyan segíthet a hó és a talaj a fák védelmében?

A mostani, mintegy 30 centiméter vastag hótakaró több szempontból is előnyös:

szigeteli a talajt és védi a gyökérzónát,

fokozatosan juttat nedvességet a talajba,

hozzájárul a talaj nedvességtartalmának helyreállításához az elmúlt évek aszálya után.

Ha azonban a hideg száraz, laza talajon éri a fákat, a kockázat tovább nő.

Milyen lesz az idei gyümölcstermés?

A legnagyobb veszély a tavaszi fagyok idején jelentkezik, amikor a rügyek és virágrügyek már duzzadni kezdenek. Már –2–4 fok is komoly károkat okozhat, különösen fiatal vagy legyengült fáknál, fagyzugos területen. A szakértők szerint a legfontosabb jelenleg a megfigyelés, a gyökérzóna védelme, a metszések halasztása, és az időjárás változásának figyelemmel kísérése. Hosszú távon pedig a megfelelő fajta- és termőhely-választás jelenti a biztos védelmet.

