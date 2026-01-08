Hírlevél
Ez minden egyetemistát érint – itt a rendkívüli döntés!

Apokaliptikus hideg időjárás alakult ki Magyarország több térségében, amely komoly nehézségeket okoz. Hankó Balázs a rendkívüli havazás és a téli időjárás miatt az egyetemistákat érintő fontos tájékoztatást tett közzé. A biztonság ebben a helyzetben kiemelt szempont.
Az elmúlt napok időjárása újabb téli nehézségeket hozott az ország több térségébe, ahol a havazás és az erős szél egyszerre okoz problémákat. Az apokaliptikus hideg időjárás miatt a közlekedés több helyen is akadozik, a hófúvások pedig tovább rontják a helyzetet.

Hankó Balázs reagált a havazásra: Méltányos elbánásban részesülnek az egyetemisták
Hankó Balázs reagált a havazásra: Méltányos elbánásban részesülnek az egyetemisták Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A rendkívüli téli időjárás következtében a HungaroMet több vármegyére is másodfokú riasztást rendelt el. A havazás és az erős szél miatt hófúvások alakultak ki, amelyek már most is komoly közlekedési fennakadásokat okozhatnak.

Hankó Balázs tájékoztatása az egyetemistáknak

A rendkívüli hóhelyzetre reagálva Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, külön tájékoztatást adott ki a felsőoktatásban tanulók számára. A politikus közlése szerint azok az egyetemisták, akik a havazás és az időjárás miatt nem tudnak időben megjelenni a vizsgájukon, méltányos elbánásban részesülnek.

A miniszter hangsúlyozta: a döntés hátterében az áll, hogy a rendkívüli téli időjárás idején a biztonság a legfontosabb. Hankó Balázs szerint a felsőoktatásban tanulók helyzete különös figyelmet igényel az apokaliptikus hideg időjárás idején.

Brutális tél csap le Magyarországra

Rendkívüli hideghullám érkezik Magyarország fölé, amely nemcsak a hőmérsékletet, hanem a csapadékformákat is alaposan megkavarja. A következő napokban havazás több hullámban is előfordulhat, miközben egyes térségekben ónos eső és hófúvás is nehezítheti a közlekedést.

 

