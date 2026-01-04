Több tízezren nyertek, Ön köztük van? – Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait

Megérkeztek a hatos lottó friss nyerőszámai és nyereményei. Mutatjuk, mennyit fizetett a 2026. január 4-i sorsolás.
Január 4-én, vasárnap, a Szerencsejáték Zrt. által megtartott sorsoláson a hatos lottó nyerőszámait a következő sorrendben húzták ki:
1 (egy),
4 (négy),
13 (tizenhárom),
16 (tizenhat),
26 (huszonhat),
39 (harminckilenc)
A tájékoztatás szerint hat találatos szelvény ezúttal nem volt, így a főnyeremény tovább nő.
Hatos lottó: ennyien nyertek a héten
A hatos lottó 1. heti sorsolásán:
5 találatos szelvény: 48 darab
– nyeremény: 246 350 Ft / szelvény
4 találatos szelvény: 1822 darab
– nyeremény: 6490 Ft / szelvény
3 találatos szelvény: 25 441 darab
– nyeremény: 2825 Ft / szelvény
Mit jelent ez a játékosoknak?
Mivel telitalálat nem született, a következő sorsoláson várhatóan még magasabb főnyereményért lehet majd játékba szállni, ami tovább növelheti a részvételi kedvet.
Kapcsolódó tartalmunk:
Sokan lettek milliomosok az ötös lottón, a 147 milliós Jokert is elvitte valaki
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.