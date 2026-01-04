Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Sport

Szoboszlaiék drámai meccsén a 97. percben született meg az év gólja

lottó

Több tízezren nyertek, Ön köztük van? – Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megérkeztek az 1. heti sorsolás eredményei. A hatos lottó ezen a héten sem hozott telitalálatot, így a főnyeremény tovább halmozódik. A játékosok ezúttal is több ezer nyertes szelvényt adtak fel, így sokan számíthatnak kisebb-nagyobb nyereményre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottóSzerencsejáték Zrt.hatos lottó

Megérkeztek a hatos lottó friss nyerőszámai és nyereményei. Mutatjuk, mennyit fizetett a 2026. január 4-i sorsolás.

hatos lottó
Halmozódik a főnyeremény: íme a hatos lottó legfrissebb számai

Január 4-én, vasárnap, a Szerencsejáték Zrt. által megtartott sorsoláson a hatos lottó nyerőszámait a következő sorrendben húzták ki: 

1 (egy),

4 (négy),

13 (tizenhárom),

16 (tizenhat),

26 (huszonhat),

39 (harminckilenc)

A tájékoztatás szerint hat találatos szelvény ezúttal nem volt, így a főnyeremény tovább nő.

Hatos lottó: ennyien nyertek a héten

A hatos lottó 1. heti sorsolásán:

5 találatos szelvény: 48 darab
– nyeremény: 246 350 Ft / szelvény

4 találatos szelvény: 1822 darab
– nyeremény: 6490 Ft / szelvény

3 találatos szelvény: 25 441 darab
– nyeremény: 2825 Ft / szelvény

Mit jelent ez a játékosoknak?

Mivel telitalálat nem született, a következő sorsoláson várhatóan még magasabb főnyereményért lehet majd játékba szállni, ami tovább növelheti a részvételi kedvet.

Kapcsolódó tartalmunk:

Sokan lettek milliomosok az ötös lottón, a 147 milliós Jokert is elvitte valaki

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!