Több tízezren nyertek, Ön köztük van? – Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait

Megérkeztek a hatos lottó friss nyerőszámai és nyereményei. Mutatjuk, mennyit fizetett a 2026. január 4-i sorsolás.

Halmozódik a főnyeremény: íme a hatos lottó legfrissebb számai

Január 4-én, vasárnap, a Szerencsejáték Zrt. által megtartott sorsoláson a hatos lottó nyerőszámait a következő sorrendben húzták ki:

1 (egy), 4 (négy), 13 (tizenhárom), 16 (tizenhat), 26 (huszonhat), 39 (harminckilenc)

A tájékoztatás szerint hat találatos szelvény ezúttal nem volt, így a főnyeremény tovább nő.

Hatos lottó: ennyien nyertek a héten

A hatos lottó 1. heti sorsolásán:

5 találatos szelvény: 48 darab

– nyeremény: 246 350 Ft / szelvény

4 találatos szelvény: 1822 darab

– nyeremény: 6490 Ft / szelvény

3 találatos szelvény: 25 441 darab

– nyeremény: 2825 Ft / szelvény

Mit jelent ez a játékosoknak?

Mivel telitalálat nem született, a következő sorsoláson várhatóan még magasabb főnyereményért lehet majd játékba szállni, ami tovább növelheti a részvételi kedvet.

