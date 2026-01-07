Itt vannak az adatok, ennyi hó zúdult Magyarországra

Hírlevél
A hét elején érkezett markáns téli időjárás következtében hazánk nagy részén jelentősen megnőtt a hóréteg vastagsága. A havazás hatására több térségben már 15–25 centiméteres hótakaró alakult ki, miközben egy újabb csapadékhullám is úton van.
A HungaroMet friss jelentése szerint 2026. január 7-én, szerdán reggelre Magyarország döntő részén 15–25 centiméter közé nőtt a hóréteg vastagsága. Ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg a Bakony térségében és délnyugaton helyenként már a 30 centimétert is meghaladja a hótakaró. A havazás az elmúlt napokban komoly kihívást jelentett a közlekedésben és a mindennapi életben egyaránt.

Nagykanizsa, 2026. január 7.
Havazás Nagykanizsán
Havazás Nagykanizsán

Enyhülés, de nem maradunk hó nélkül

Bár a kiterjedt csapadékzóna mára elhagyta hazánkat, napközben továbbra is előfordulhat gyenge havazás és hószállingózás. A meteorológusok szerint a téli időjárás még nem enged: a következő órákban egy mediterrán ciklon középpontja hazánktól délre és délkeletre húz el, amely újabb csapadékhullámot indít el.

Pilisborosjenő, 2026. január 6.
Havazás a Pilisben
Havazás a Pilisben

Újabb havazás érkezik a keleti tájakra

Az előrejelzések szerint a harmadik hullámban érkező havazás az esti óráktól eleinte a déli és délkeleti, majd az éjszaka folyamán egyre inkább a keleti országrészt érintheti. Ezekben a térségekben a hótakaró további vastagodására kell számítani, így a közlekedés és a mindennapi teendők során fokozott óvatosság javasolt.

Mire érdemes figyelni a következő napokban?

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen kövessék a friss meteorológiai előrejelzéseket és veszélyjelzéseket, mivel a gyorsan változó időjárási helyzet miatt rövid időn belül is módosulhatnak a körülmények. 

Nagykanizsa, 2026. január 6.
Havazás - Zala vármegye
Havazás - Zala vármegye

A folyamatos havazás, a lefagyott utak és a hófúvások miatt a következő napokban is számítani lehet fennakadásokra.

