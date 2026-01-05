Akár 30 centi hó is jöhet: riasztást adtak ki több vármegyére

A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó hullhat, ezért a HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.

A HungaroMet Zrt. az MTI-hez hétfőn eljuttatott veszélyjelzésében azt írta, csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba, hétfő estére eléri az északkeleti tájakat is. Kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása, általában 5-10 centiméteres hóréteg valószínű, de délen és az Alföld középső részein akár 10-15 centiméter is hullhat.

Kedd reggelre átmenetileg gyengül a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezése várható és ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani. Az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméteres hóréteg is összejöhet.

A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat. A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.

Az előrejelzés szerint hétfőn késő estétől a megélénkülő, megerősödő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat. Kedd estétől már északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás. Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyék területére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki gyenge hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.