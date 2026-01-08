Havazás és –22 fok: brutális tél csap le Magyarországra

A meteorológiai előrejelzések szerint péntek reggel akár –22 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, majd napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet. A déli óráktól több helyen kisebb havazás várható, délnyugaton pedig ónos eső és fagyott eső is kialakulhat. A nappali enyhülés csak átmeneti: délután is fagypont alatt marad a hőmérséklet.

Havazás és extrém hideg érkezik: több térségben ónos eső, hófúvás és tartós fagy nehezítheti a hétvégét

Fotó: Unsplash

Mikor és hol várható havazás pénteken?

Pénteken a déli óráktól elsősorban a nyugati és középső országrészben fordulhat elő havazás, míg délnyugaton az ónos eső jelent nagyobb veszélyt. A csapadék mennyisége nem lesz jelentős, de a rendkívüli hideg miatt már néhány milliméter is csúszós utakat okozhat.

Mit hoz a szombat: folytatódik a havazás?

Szombaton erősen felhős, sokfelé borult időre kell számítani. Zúzmarás ködfoltok is kialakulhatnak, amelyek akár tartósan megmaradhatnak. Estétől észak felől újabb havazás, hószállingózás kezdődhet, miközben a nappali csúcshőmérséklet mindössze –4 fok körül alakul.

Miért lehet veszélyes a vasárnapi havazás?

Vasárnap az erős északnyugati szél hatására nyugaton csökkenhet a felhőzet, azonban a Duna–Tisza közén borongós marad az idő. Egy összeáramlási zóna mentén sokfelé alakulhat ki havazás, a megerősödő szél pedig több térségben hófúvásokat okozhat. A reggeli –10 fokos hideg után délután is csupán –5 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Meddig tart a rendkívüli hideg időjárás?

Az előrejelzések alapján a kemény fagy és a havazás a hétvégén biztosan velünk marad. A hideg légtömeg csak lassan veszít erejéből, így a következő napokban is téli útviszonyokra és fokozott balesetveszélyre kell számítani.