Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Németországban újraéledt és egyre erősebb egy régről ismert gonosz erő

Ezt látnia kell!

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

havazás

Havazás mindent betakart Budapesten: a fotók magukért beszélnek

11 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedd reggelre teljesen átalakult a főváros látképe, miután vastag hóréteg fedte be Budapestet. A havazás nyomán készült fotók különleges hangulatot örökítettek meg, a havas utcák, parkok és épületek látványa pedig pillanatok alatt bejárta az internetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
havazásbudapestgaléria

A képeken jól látszik, ahogy a havazás nyomán Budapest ikonikus helyszínei új arcukat mutatják. A hóval borított hidak, a csendes mellékutcák és a fehérbe öltözött parkok olyan részleteket emelnek ki, amelyek a rohanó hétköznapokon gyakran észrevétlenek maradnak — most azonban minden fotó egy-egy külön történetet mesél el a télből.

hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
Havazás után hófehérbe öltözött Budapest — ritkán látható, lenyűgöző téli pillanatok a fővárosból.
Fotó: Polyák Attila
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
hó, havazás, időjárás, Budapest, 2026.01.06., hóhavazás,
Galéria: Hótakaró borította be Budapestet
1/18
Az ország szinte teljes területén intenzíven havazott hétfőn éjjel

 

@budapesttoday Snowy Budapest today ❄️🤍 The city turned into a winter fairytale — soft snow on the Parliament, quiet streets along the Danube, and Buda Castle wrapped in white. If you’re visiting Budapest in winter, this is the magic everyone hopes for ✨ #Budapest #SnowyBudapest #BudapestWinter #VisitBudapest #BudapestToday ♬ Manhattan Serenade - Tommy Dorsey and His Orchestra & Jo Stafford

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!