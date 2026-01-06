Havazás mindent betakart Budapesten: a fotók magukért beszélnek

Kedd reggelre teljesen átalakult a főváros látképe, miután vastag hóréteg fedte be Budapestet. A havazás nyomán készült fotók különleges hangulatot örökítettek meg, a havas utcák, parkok és épületek látványa pedig pillanatok alatt bejárta az internetet.
A képeken jól látszik, ahogy a havazás nyomán Budapest ikonikus helyszínei új arcukat mutatják. A hóval borított hidak, a csendes mellékutcák és a fehérbe öltözött parkok olyan részleteket emelnek ki, amelyek a rohanó hétköznapokon gyakran észrevétlenek maradnak — most azonban minden fotó egy-egy külön történetet mesél el a télből.
Galéria: Hótakaró borította be Budapestet
1/18
Az ország szinte teljes területén intenzíven havazott hétfőn éjjel
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!