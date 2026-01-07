A reggeli forgalmi csúcs a havazás okozta nehézségek ellenére késésekkel, de biztonságosan lezajlott. A futópályák és a gurulóutak folyamatos tisztítása lehetővé tette, hogy a légiforgalom újra két pályán bonyolódjon, bár az időjárás hatásai még érezhetők.

Havazás után hóeltakarítás zajlik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáin Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Esti járattörlések a havazás miatt

A kedd esti intenzív havazás következtében biztonsági okokból több mint húsz induló járatot töröltek. Az érintett utasok egy része a terminálon éjszakázott, mások szállodai elhelyezést kaptak, míg többen hazautaztak.

A Budapest Airport éjszaka megemelt létszámmal biztosította az utasok tájékoztatását és ellátását.

Továbbra is teljes készültségben a reptér

Bár a havazás elállt, a legmagasabb szintű havas készültség továbbra is érvényben van. A szolgálatok nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a futópályák, előterek és gurulóutak állapota folyamatosan megfeleljen a biztonsági előírásoknak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér teljes területén.

Még előfordulhatnak fennakadások

A reptér üzemeltetője arra kéri az utasokat, hogy a havazás utóhatásai miatt indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát, mivel a nap folyamán egyes járatoknál késések vagy törlések még előfordulhatnak.

