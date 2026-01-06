Havazás Magyarországon: videók bizonyítják, milyen mesevilággá változott az ország

Hírlevél
22 perce
Olvasási idő: 5 perc
Beköszöntött a tél, és az ország több pontján igazi mesevilággá változott a táj. A havazás látványos jeleneteket hozott Magyarországon, a friss felvételek pedig pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat.
A napok óta tartó havazás nemcsak a hegyvidéki területeken, hanem több városban és faluban is vastag, összefüggő hótakarót eredményezett. A fehérbe borult utcákról, erdőkről és tájakról készült felvételek különösen népszerűek lettek, hiszen sokan évek óta nem láttak ennyire látványos téli jeleneteket Magyarországon.

Havazás a Mecsekben
Havazás a Mecsekben
 Fotó: Ruprech Judit / MTI Fotószerkesztõség
