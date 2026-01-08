Kiadták a narancs riasztást – több vármegyében egyre nagyobb a veszély

A havazás hatására kialakult friss hótakarót a viharos szél sok helyen hótorlaszokká fújja össze. A HungaroMet Zrt. csütörtök hajnalban másodfokú riasztást adott ki a barcsi járásra, ahol a hóátfúvások miatt különösen veszélyes lehet a közlekedés – tájékoztat az MTI.

Itt a hókáosz: havazás és viharos szél béníthatja meg az utakat

Fotó: Origo

Narancs riasztás van érvényben:

Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyében is.

Hol érvényes elsőfokú figyelmeztetés?

Gyengébb hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés lépett életbe Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Vas és Zala vármegyében, ahol alacsonyabb, de még mindig veszélyes hótorlaszok alakulhatnak ki.

Meddig tart a havazás?

A meteorológiai előrejelzések szerint a havazás csütörtök délelőtt fokozatosan északkelet felé távozik. Reggelig, délelőttig azonban északkeleten még 2–5 centiméter porhó hullhat, Szabolcs keleti részén akár ennél is több.

Elszabadult a tél

Fotó: Origo

Erős szél és extrém hideg is nehezíti a helyzetet

Az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és északkeleten tovább erősödik a szél, ami újabb hófúvásokat okozhat. A széllökések elérhetik az óránkénti 50–60 km-t, estére azonban fokozatos mérséklődés várható.

A Dunántúl nyugati területein akár –15 fok alatti hőmérsékletek is előfordulhatnak, és a következő éjszaka során ez a hideg már nagyobb területre is kiterjedhet.

Mire érdemes figyelni?

A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, tartsák be a téli közlekedés szabályait, és számítsanak arra, hogy a hófúvások miatt egyes útszakaszok ideiglenesen járhatatlanná válhatnak.

A havazás és a szél együttes hatása a következő órákban is komoly kihívást jelenthet – ezért érdemes folyamatosan figyelni a friss meteorológiai riasztásokat.

