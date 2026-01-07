Havazás nehezíti meg a mentők munkáját - több ezer riasztás egyetlen nap alatt

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mentőegységei az elmúlt 24 órában 4 222 mentési feladatot láttak el, ebből 1271 esetet a fővárosban - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

A havazás miatt nehezített körülmények között dolgoztak a mentők országszerte - Illusztráció

Fotó: JAMES ARTHUR GEKIERE / Belga

Havazás és balesetek: súlyos napokon van túl az OMSZ

Közleményük szerint a közlekedési balesetek száma az előző naphoz képest némileg csökkent, ugyanakkor az erős havazás miatt az esethelyszínek és a kórházak megközelítése is nehézségeket okozott.

Riasztás lépett életbe a hóhelyzet miatt több vármegyében

Komoly téli helyzet alakult ki Magyarországon a tartós havazás és az erős szél miatt. Riasztás lépett életbe több vármegyében hóátfúvások veszélye miatt, miközben újabb havazási hullám érkezik az ország fölé. A meteorológusok szerint a következő napokban a közlekedésben és a mindennapi életben is komoly fennakadásokra kell számítani.

Itt vannak az adatok, ennyi hó zúdult Magyarországra

A hét elején érkezett markáns téli időjárás következtében hazánk nagy részén jelentősen megnőtt a hóréteg vastagsága. A havazás hatására több térségben már 15–25 centiméteres hótakaró alakult ki, miközben egy újabb csapadékhullám is úton van.