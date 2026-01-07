Ennél cukibb nincs, így élvezik a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi a havat – videó

Nem csak a gyerekek és a téli sportok kedvelői örültek a hatalmas havazásnak, amely a hét elején elérte Magyarországot.

A hét elején jött havazásnak a jegesmedvék örülhettek a legjobban az országban

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

A Nyíregyházi Állatpark közzétett egy videót – Maci híradó néven –, amelyben az állatkert jegesmedvéi lubickolnak a friss hóban.

Érthető a medvék öröme, hiszen az utóbbi években csak mutatóba láthattak havat, ami a természetben nekik télen mindennapos.

A videón látható, ahogy az Északi-sark vadállatai futkorásznak, hemperegnek, csúszkálnak a friss hóban. A gondozók szerint az első havas napok az állatok számára nemcsak játék, hanem fontos fejlődési esemény is.

Havazás és hancúrozás: ilyenek a jegesmedvék mindennapjai

A nyíregyházi Maci híradó rövid idő alatt hatalmas sikert aratott a Facebookon: a felvételeket tízezrek nézték meg, sok-sok mosolyt csalva a nézők arcára, miközben betekintést nyerhettek a jegesmedvék mindennapjaiba. Az állatpark reméli, hogy a tél további havas pillanatai újabb örömteli kalandokat hoznak a jegesmedvék számára.

Amúgy az időjárás kegyetlenül hideg lesz, pénteken mínusz 20 fok is lehet reggel.