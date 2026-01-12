Hírlevél
Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

havazás

Egyre több vármegyére adják ki a figyelmeztetést, jön a havazás újabb hulláma

A következő napokban markáns téli időjárási helyzet alakulhat ki Magyarországon, amely több veszélyes jelenséget is magával hoz. A havazás mellett ónos eső és extrém hideg is nehezíthetheti a közlekedést.
Havazás és ónos eső várható Magyarország több térségében kedd éjfélig – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzéséből. A meteorológiai szolgálat közlése szerint az esti, késő esti órákban a kevésbé felhős, szélcsendes, a Dunától keletre eső területeken a hőmérséklet több helyen mínusz 15 Celsius-fok közelébe, illetve az alá csökkenhet.

Havazás és extrém hideg érkezik: több térségben ónos eső, hófúvás és tartós fagy nehezítheti a hétvégét.
A havazás miatt több térségben télies útviszonyok alakulhatnak ki - Képünk illusztráció 
Fotó: Unsplash

Az éjszaka második felében ugyan fokozatos enyhülés kezdődik, azonban a nyugat felől érkező összefüggő csapadékzóna újabb veszélyeket hoz. Az esti és éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, majd a főváros térségében, kedd hajnalától pedig az északkeleti és keleti országrészben is csapadék várható.

Az ország északkeleti és keleti felén döntően hó formájában hullhat a csapadék, kedd estig nagyobb területen 3–10 centiméter friss hóval, helyenként ennél is nagyobb mennyiséggel. Nyugatabbra egyre inkább ónos eső, illetve fagyott eső válik jellemzővé, miközben a csapadékhajlam a hajnali, reggeli óráktól lassan csökkenni kezd.

Kiemelten a Dunántúl északi, északnyugati térségében van számottevő esély több milliméteres ónos csapadék kialakulására, ami jelentősen rontja az útviszonyokat és növeli a balesetveszélyt.

Havazás érkezik, több térségben komoly gondok lehetnek

A figyelmeztető előrejelzés szerint kedden több vármegyében is elsőfokú riasztás van érvényben ónos eső és extrém hideg miatt. Ónos esőre figyelmeztetnek Vas, Veszprém, Zala, Somogy és Győr-Moson-Sopron vármegyében, ahol gyenge ónos csapadék hullhat, jellemzően néhány tized millimétert meghaladó mennyiségben, ami csúszós útviszonyokat okozhat. 

Extrém hideg miatt adtak ki riasztást Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Heves vármegyére, ezekben a térségekben a hőmérséklet helyenként mínusz 15 Celsius-fok alá is csökkenhet, főként az éjszakai és hajnali órákban.

Hófúvás, áramszünet, lezárt utak – rengeteg dolga volt a hatóságoknak

A rendkívüli időjárás miatt vasárnap az átlagosnál jóval több beavatkozásra volt szükség országszerte. A hideg időjárás következményei elsősorban a közlekedést és az áramszolgáltatást érintették, miközben a tűzoltók és a mentőszervezetek folyamatosan dolgoztak a káresetek felszámolásán.

Rendkívüli tanítási szünet: itt a lista az érintett iskolákról

A téli időjárás országszerte próbára teszi az oktatási intézményeket. A rendkívüli tanítási szünet lehetősége több vármegyében is napirendre került az iskolákban. A Magyarországon lévő különféle intézmények a biztonságot szem előtt tartva hozták meg döntéseiket. Mutatjuk, hogy a különféle tankerületek hogyan reagáltak a téli hideg és a havazás okozta kihívásra.

 

