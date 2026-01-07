Téli nagyüzem: több ezer tonna sót használtak már el az utak tisztítására

A közlés szerint a burkolatok jelenleg sónedvesek, latyakosak, de a látási viszonyok jók. A havazás ellenére az M7-es és az M3-as autópálya járható, az M1-esen pedig reggel 8 órára helyreállt az eredeti forgalmi rend, Budapest és Hegyeshalom irányába is biztosított a két sáv – derül ki a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) Facebook-bejegyzéséből.

A havazás egyelőre nem okozott nagyobb problémát az úttisztító járműveknek

Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Szakaszos torlódások a havazás miatt

A szakemberek felhívták a figyelmet, hogy az M1-esen előfordulhatnak szakaszos torlódások, amelyeket gyakran szabálytalanul megálló kamionok okoznak. A rendőrséget ezekben az esetekben értesítették.

Az útkezelő arra kér mindenkit, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, felkészített járművel induljon útnak a téli időjárásban.

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Sok szülőben és diákban felmerült a kérdés: bezárhatnak-e az iskolák, jöhet-e rendkívüli tanítási szünet a havazás miatt?

Sajtótájékoztatót tart a hóhelyzetről az Operatív Törzs

Szerdán reggel Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője sajtótájékoztatót tartott a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására létrehozott Operatív Törzs ülése után.