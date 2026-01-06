Hírlevél
Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

Havazás bénítja meg az országot: több vármegyében is gondot okoz a tél

Az ország több pontján egyszerre érkezett meg a télies időjárás, eltérő hatásokkal és következményekkel. A havazás több vármegyében is vastag hótakarót, csúszós utakat és közlekedési nehézségeket hozott, miközben volt, ahol inkább látványos, mint problémás maradt a helyzet.
A havazás hatása területenként jelentősen eltért: míg egyes vármegyékben komoly fennakadások alakultak ki, máshol inkább lassabb közlekedéssel, de kezelhető körülményekkel lehetett számolni.

Hétfő éjjel az ország nagy részén intenzív havazás volt tapasztalható
Hétfő éjjel az ország nagy részén intenzív havazás volt tapasztalható
Fotó: Polyák Attila

Havazás Baranya vármegyében: vastag hó és sorozatos balesetek

Baranyában komoly téli helyzet alakult ki január elején: a havazás több hullámban érkezik, a tartós fagy miatt a lehulló hó nem olvad el, így a hét közepéig akár 20–30 centiméter vastag hótakaró is kialakulhat. A BAMA információi szerint élénk szél, hófúvás, helyenként ónos eső is nehezítheti a közlekedést, ezért HungaroMet narancssárga figyelmeztetést adott ki a térségre. A leginkább érintett területek közé tartozik Baranya vármegye, ahol az utak gyorsan jegessé válhatnak, különösen a magasabban fekvő részeken.

A télies időjárás hatása már most érezhető: Pécs több pontján és a környező településeken is balesetek, árokba csúszott autók, elakadt járművek nehezítik a közlekedést. A hatóságok és a katasztrófavédelem fokozott óvatosságra intik az autósokat, csak téli gumival javasolják az indulást, és kérik az aktuális út- és időjárási információk folyamatos figyelését. 

Zord idő Veszprémben

Veszprém vármegyében kedden zord, de kezelhető téli helyzet alakult ki: a nap folyamán borult idő, időszakos gyenge havazás és élénk, helyenként erős északnyugati szél jellemezte az időjárást, ami főként a nyílt területeken okozott hófúvást. A hőmérséklet egész nap fagypont alatt maradt, reggel -4, délután is csupán -3 fok körüli értékekkel. Bár az időjárás megnehezítheti a közlekedést, egyelőre nem alakult ki káosz, inkább lassabb haladásra, csúszós útszakaszokra és fokozott óvatosságra kell számítani Veszprém vármegye egész területén – írja a VEOL.

havazás
Havas táj Veszprém vármegyében -  Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Somogy vármegyében a csúszás jelenti a legnagyobb gondot

Somogy vármegyében kedden már megérkezett a beígért havazás: a barcsi és a kaposvári járásban kezdődött a hóesés, majd estére a megye nagy részére átterjedt, összesen 5–10 centiméter friss hó hullott. A hőmérséklet egész nap fagypont alatt maradt, így a hó több helyen megmaradt az utakon is. Kaposvár térségében a délutáni és esti órákban jeges, csúszós útszakaszok alakultak ki, ami lassította a közlekedést. A télies időjárás Somogyban inkább csendes, de alattomos kihívást jelentett: a friss hó és a tartós fagy miatt sok helyen fokozott óvatosságra volt szükség – írja a Sonline.

Havazás Csongrád-Csanád vármegyében: téli hangulat fennakadások nélkül

Csongrád-Csanád vármegyében végre igazi téli arcát mutatta az időjárás: Makó hétfőn először öltözött hófehérbe 2026-ban, és bár a havazás nem okozott komoly fennakadásokat, látványos hangulatot hozott a Maros-parti város mindennapjaiba – tájékoztat a Délmagyar. A belvárosban működött a síkosságmentesítés, a közlekedés alapvetően rendben zajlott, miközben a hóval borított szobrok, parkok és a jeges dísztó igazi téli képeslapot rajzoltak a városról.

havazás
Havazás Makón: mini hóember került a belvárosi szobor elé
Fotó: Szabó Imre

Tolnában már a mellékutak is nehezen járhatók

Tolna vármegyében komoly téli helyzet alakult ki: a mediterrán ciklon hatására tartós, több hullámban érkező havazás vastag hótakaróval borította be a térséget, miközben a mellékutak sok helyen nehezen vagy csak lassan voltak járhatók. A TEOL információi szerint a szakadó hóeséshez megerősödő szél is társult, ami több területen hófúvást okozott, tovább rontva az útviszonyokat, különösen vidéken. Az éjszakai fagyok -5 fok alá süllyedtek.

havazás
A havazás Tolna vármegyében a mellékutcákon is megnehezítette a közlekedést - Fotó: TEOL

Havazás Magyarországon: videók bizonyítják, milyen mesevilággá változott az ország

Beköszöntött a tél, és az ország több pontján igazi mesevilággá változott a táj. A havazás látványos jeleneteket hozott Magyarországon, a friss felvételek pedig pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat. A videókat megtekintheti az Origo oldalán.

 

