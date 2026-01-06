Havazás bénítja meg az országot: több vármegyében is gondot okoz a tél

A havazás hatása területenként jelentősen eltért: míg egyes vármegyékben komoly fennakadások alakultak ki, máshol inkább lassabb közlekedéssel, de kezelhető körülményekkel lehetett számolni.
Havazás Baranya vármegyében: vastag hó és sorozatos balesetek
Baranyában komoly téli helyzet alakult ki január elején: a havazás több hullámban érkezik, a tartós fagy miatt a lehulló hó nem olvad el, így a hét közepéig akár 20–30 centiméter vastag hótakaró is kialakulhat. A BAMA információi szerint élénk szél, hófúvás, helyenként ónos eső is nehezítheti a közlekedést, ezért HungaroMet narancssárga figyelmeztetést adott ki a térségre. A leginkább érintett területek közé tartozik Baranya vármegye, ahol az utak gyorsan jegessé válhatnak, különösen a magasabban fekvő részeken.
A télies időjárás hatása már most érezhető: Pécs több pontján és a környező településeken is balesetek, árokba csúszott autók, elakadt járművek nehezítik a közlekedést. A hatóságok és a katasztrófavédelem fokozott óvatosságra intik az autósokat, csak téli gumival javasolják az indulást, és kérik az aktuális út- és időjárási információk folyamatos figyelését.
Zord idő Veszprémben
Veszprém vármegyében kedden zord, de kezelhető téli helyzet alakult ki: a nap folyamán borult idő, időszakos gyenge havazás és élénk, helyenként erős északnyugati szél jellemezte az időjárást, ami főként a nyílt területeken okozott hófúvást. A hőmérséklet egész nap fagypont alatt maradt, reggel -4, délután is csupán -3 fok körüli értékekkel. Bár az időjárás megnehezítheti a közlekedést, egyelőre nem alakult ki káosz, inkább lassabb haladásra, csúszós útszakaszokra és fokozott óvatosságra kell számítani Veszprém vármegye egész területén – írja a VEOL.
Somogy vármegyében a csúszás jelenti a legnagyobb gondot
Somogy vármegyében kedden már megérkezett a beígért havazás: a barcsi és a kaposvári járásban kezdődött a hóesés, majd estére a megye nagy részére átterjedt, összesen 5–10 centiméter friss hó hullott. A hőmérséklet egész nap fagypont alatt maradt, így a hó több helyen megmaradt az utakon is. Kaposvár térségében a délutáni és esti órákban jeges, csúszós útszakaszok alakultak ki, ami lassította a közlekedést. A télies időjárás Somogyban inkább csendes, de alattomos kihívást jelentett: a friss hó és a tartós fagy miatt sok helyen fokozott óvatosságra volt szükség – írja a Sonline.
Havazás Csongrád-Csanád vármegyében: téli hangulat fennakadások nélkül
Csongrád-Csanád vármegyében végre igazi téli arcát mutatta az időjárás: Makó hétfőn először öltözött hófehérbe 2026-ban, és bár a havazás nem okozott komoly fennakadásokat, látványos hangulatot hozott a Maros-parti város mindennapjaiba – tájékoztat a Délmagyar. A belvárosban működött a síkosságmentesítés, a közlekedés alapvetően rendben zajlott, miközben a hóval borított szobrok, parkok és a jeges dísztó igazi téli képeslapot rajzoltak a városról.
Tolnában már a mellékutak is nehezen járhatók
Tolna vármegyében komoly téli helyzet alakult ki: a mediterrán ciklon hatására tartós, több hullámban érkező havazás vastag hótakaróval borította be a térséget, miközben a mellékutak sok helyen nehezen vagy csak lassan voltak járhatók. A TEOL információi szerint a szakadó hóeséshez megerősödő szél is társult, ami több területen hófúvást okozott, tovább rontva az útviszonyokat, különösen vidéken. Az éjszakai fagyok -5 fok alá süllyedtek.
