Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak az amerikai vadászgépek Grönlandra – most foglalják el?

Hűha

Zelenszkij döntött: elindul az ukrán hadsereg Grönlandra?

mc hawer

Vége, MC Hawer feladta

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Úgy tűnik, MC Hawer végleg letett a szerelemről. Az MC Hawer és Tekknő frontembere, polgári nevén Koczka Géza évek óta tudatosan él egyedül, és a jelek szerint egyre biztosabb abban: a párkapcsolatok túl sok fájdalmat és drámát hoznának az életébe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mc hawerkoczka gézabalatonszéplakénekesszerelem

Döntött a 60 éves énekes, MC Hawer. Bár koránál és ismertségénél fogva ma is könnyedén ismerkedhetne, ő inkább a magányt választja – és nem is titkolja, mennyire jól érzi így magát - írja a Bors.

Hawer
Hawer már nem keresi a szerelmet. Fotó: MW Bulvár

 MC Hawer hiába kereste első nagy szerelmét

MC Hawer szerint a szerelem számára mindig szélsőséges érzelmekkel járt. 

Eddig minden szerelmet euforikus örömmel éltem meg, majd jött az a bánat és fájdalom, amit nem kívánok senkinek. Minden szakításom pokoli fájdalommal járt. Én szenvedélybeteg vagyok. Jó esetben a munkámban ez segítség. Rossz esetben hajlamosabb vagyok a függőségre, de közel hatvan év kellett, hogy minderre rájöjjek. Néha, amikor külföldön vakációzom, érzem, hogy nem jó egyedül, de a hétköznapokban inkább öröm, hogy senkihez sem kell alkalmazkodnom

vélekedett az énekes. 

Bár időnként, főleg külföldi utazások során megérzi az egyedüllét súlyát, a hétköznapokban inkább felszabadítónak érzi a szabadságot.

Szabadság, kaland és annyi hely az ágyban, amennyit csak akarok! Szinglinek lenni nem állapot, hanem egy lehetőség arra, hogy a saját szabályaim szerint játsszak. Nincs dráma, csak én és a végtelen lehetőségek

- fogalmazott Koczka Géza, aki szerint a hatodik X betöltése után már senkihez sem szeretne idomulni. További részleteket a Bors oldalán olvashat.

Az Origo korábban arról írt, hogy nagy a boldogság MC Haweréknél: tovább gyarapszik a család.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!