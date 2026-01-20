Vége, MC Hawer feladta

Döntött a 60 éves énekes, MC Hawer. Bár koránál és ismertségénél fogva ma is könnyedén ismerkedhetne, ő inkább a magányt választja – és nem is titkolja, mennyire jól érzi így magát - írja a Bors.

Hawer már nem keresi a szerelmet. Fotó: MW Bulvár

MC Hawer hiába kereste első nagy szerelmét

MC Hawer szerint a szerelem számára mindig szélsőséges érzelmekkel járt.

Eddig minden szerelmet euforikus örömmel éltem meg, majd jött az a bánat és fájdalom, amit nem kívánok senkinek. Minden szakításom pokoli fájdalommal járt. Én szenvedélybeteg vagyok. Jó esetben a munkámban ez segítség. Rossz esetben hajlamosabb vagyok a függőségre, de közel hatvan év kellett, hogy minderre rájöjjek. Néha, amikor külföldön vakációzom, érzem, hogy nem jó egyedül, de a hétköznapokban inkább öröm, hogy senkihez sem kell alkalmazkodnom

– vélekedett az énekes.

Bár időnként, főleg külföldi utazások során megérzi az egyedüllét súlyát, a hétköznapokban inkább felszabadítónak érzi a szabadságot.

Szabadság, kaland és annyi hely az ágyban, amennyit csak akarok! Szinglinek lenni nem állapot, hanem egy lehetőség arra, hogy a saját szabályaim szerint játsszak. Nincs dráma, csak én és a végtelen lehetőségek

- fogalmazott Koczka Géza, aki szerint a hatodik X betöltése után már senkihez sem szeretne idomulni. További részleteket a Bors oldalán olvashat.

