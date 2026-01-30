Drámai fordulat jön az időjárásban, sokan nem fognak örülni

A hétvégi időjárás: az ország nagy részén továbbra is erősen felhős marad az ég, a nedves levegő miatt sokfelé párás, ködös lehet a reggel. A csapadék jellege napközben többször változhat, az enyhébb esőt egyre gyakrabban válthatja havas eső vagy hó. A szél többnyire gyenge marad, csak időnként élénkülhet meg, miközben a hőmérséklet a télies tartományban mozog – tájékoztat a Köpönyeg.hu.

Hétvégi időjárás: havas eső, hószállingózás és fagy borzolja a kedélyeket

Fotó: Joy Real / Unsplash

Borongós hétvégi időjárás várható

Szombat

Szombaton marad a párás, borongós idő, csak az északi határvidéken vékonyodhat átmenetileg a felhőzet. Szórványosan szitálás várható, amelyet egyre inkább havas eső, illetve hószállingózás válthat fel. Az északkeleti szél többfelé megélénkül.

A csúcshőmérséklet +2 fok körül alakul.

Vasárnap

Vasárnap északkeleten tovább csökkenhet a felhőzet, az ország nagyobb részén azonban marad az erősen felhős ég. Főként a déli területeken fordulhat elő szállingózó hó.

A hajnali órákban -1 fok, napközben +1 fok körüli értékekre számíthatunk.

Hétfő

Hétfő reggel még elszórtan lehet hószállingózás, majd dél, délkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet. A délkeleti szél több helyen megélénkül.

A hajnali -4 fokról napközben +2 fok köré melegszik fel a levegő.

