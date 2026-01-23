Vége a télnek? Mutatjuk, milyen idő várható a hétvégén

A hétvégi időjárás igazi téli arcát mutatja Magyarországon: péntektől vasárnapig ködös, borongós időre, több hullámban érkező csapadékra és helyenként fagypont körüli hőmérsékletre kell számítani – tájékoztat a Köpönyeg.hu. Az ónos eső és a havazás elsősorban a közlekedésben okozhat nehézségeket.

Hétvégi időjárás: köd, ónos eső, néhol havazás és lassú enyhülés vár ránk

Fotó: Osman Rana / Unsplash

Pénteken borult, párás, sokfelé tartósan ködös idő várható. Eleinte csak elszórtan, majd délutántól főként az északi tájakon több helyen is érkezhet csapadék. A hegyvidéki területeken havazás, máshol ónos eső, később eső is előfordulhat. A hőmérséklet többnyire fagypont körül alakul.

Hétvégi időjárás:

Szombaton marad a borongós, helyenként ködös idő. A nap első felében még csak elszórtan, délutántól azonban egyre többfelé várható csapadék, nagyrészt eső formájában, de a keleti országrészben ónos eső is kialakulhat. A keleti szél időnként megélénkül, a hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul, északkeleten tartósabb fagy sem kizárt.

Vasárnap is borús, párás időre számíthatunk, a napsütés inkább csak délen bukkanhat elő rövid időre. Délnyugat felől többfelé ered el az eső, miközben a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, és +6 fok körüli értékeket mérhetünk.

Hétfőn az erősen felhős égbolt mellett már főként csak keleten fordulhat elő eső vagy záporeső. Az északnyugati szél több helyen megerősödhet, a délutáni órákban +5–6 fok valószínű.

Érdemes tehát a hétvégi időjárás miatt fokozott óvatossággal közlekedni, különösen ott, ahol ónos eső és köd nehezítheti a látási és útviszonyokat.

