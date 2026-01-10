Apró tábla, nagy pofon: akár 150 ezret is fizethet egy apró hibáért

A jogszabályok egyértelműen rögzítik, hogy minden ingatlan esetében kötelező a házszám feltüntetése. A hiányzó házszámtábla nemcsak szabályszegésnek számít, hanem vészhelyzetben a mentők és a rendőrök munkáját is akadályozhatja – írja a Teol.hu

A házszámtábla nem, vagy nem megfelelő kihelyezése komoly büntetést vonhat maga után (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Kötelező a házszámtábla kihelyezése

A házszám feltüntetése nem választás kérdése: a házszámtábla kihelyezése kötelező minden lakóingatlan esetében. A táblának jól látható helyen kell lennie, jellemzően a homlokzaton vagy a bejárat közelében, hogy az ingatlan egyértelműen azonosítható legyen. A szabály a tulajdonos, illetve az ingatlantulajdonos felelősségét rögzíti.

A hiányzó házszámtábla miatt az önkormányzat ellenőrzést tarthat, amely előzetes figyelmeztetés nélkül is történhet. Amennyiben megállapítják a hiányosságot, büntetés szabható ki: a pénzbírság összege elérheti akár az 50–150 ezer forintot is. A hiányzó házszámtábla bírság összege településenként eltérhet, de minden esetben jogszabályi alapon történik.

A jogszabály nemcsak pénzbírságot tesz lehetővé. Az önkormányzat kötelezheti az ingatlantulajdonost arra is, hogy a házszámtáblát azonnal helyezze ki. Ez azt jelenti, hogy megbírságolhatják a házszám hiánya miatt, és a pótlás sem halasztható el.

Miért fontos a házszám feltüntetése?

A hiányzó házszámtábla különösen vészhelyzetben jelent problémát. A mentők és a rendőr számára az ingatlan gyors megtalálása életmentő lehet. Éppen ezért kötelező a házszámtábla kihelyezése, amely nem a lakók vegzálását, hanem a biztonságot szolgálja mindennapi és rendkívüli helyzetekben is.

