Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

hideg

Hófúvás, áramszünet, lezárt utak – rengeteg dolga volt a hatóságoknak

1 órája
A rendkívüli időjárás miatt vasárnap az átlagosnál jóval több beavatkozásra volt szükség országszerte. A hideg időjárás következményei elsősorban a közlekedést és az áramszolgáltatást érintették, miközben a tűzoltók és a mentőszervezetek folyamatosan dolgoztak a káresetek felszámolásán.
Az elmúlt 24 órában kétszer annyi káresethez riasztották a tűzoltóegységeket, mint januárban ilyenkor megszokott. A rendkívüli hideg időjárással összefüggésben 54 esetben volt szükség a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók, valamint az önkéntes tűzoltó-egyesületek és mentőszervezetek munkájára, összesen 271 ember 68 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán – közölte hétfőn a katasztrófavédelem.

Nagykanizsa, 2026. január 6. Hókotró halad Nagykanizsa és Galambok közötti 7511-es úton Zalasárszeg közelében 2026. január 6-án. MTI/Varga György
Hókotró halad Nagykanizsa és Galambok közötti 7511-es úton Zalasárszeg közelében 2026. január 6-án – a havazás számos európai országot komoly kihívás elé állított
Hideg idő miatt hóátfúvások nehezítették a közlekedést

A közlemény szerint vasárnap 4 óra és hétfő 4 óra között az országos közúthálózaton huszonkét olyan rendkívüli esemény történt, amely miatt forgalomkorlátozásra volt szükség.

Fejér vármegye néhány alsóbbrendű útját hóátfúvás miatt hosszabb-rövidebb időre lezárták, de a környező települések más útvonalakon megközelíthetőek maradtak.

Kétszer annyi riasztásuk volt a tűzoltóknak a hideg idő miatt

A tűzoltókat jellemzően balesetekhez, megcsúszott, árokba került autókhoz riasztották - tették hozzá.

Megjegyezték, hogy a rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt; két vármegye - Baranya és Heves ­- hét településén összesen 3042 fogyasztási helyen volt teljes áramszolgáltatás-kiesés; tíz vármegye 29 településén összesen 9339 fogyasztási helyen részleges áramszolgáltatás-kiesés volt. A hibát mindenhol elhárították.

A hideg idő okozta a legtöbb káresetet vasárnap

Közölték azt is, hogy az északkeleti tájakon hétfő kora délelőttig erősen felhős, borult maradhat az ég, majd arrafelé is elkezd szakadozni a felhőzet, a legtöbb helyen kisüt a nap.

Másutt éjjel csökken a felhőzet és hétfőn eleinte napos idő várható, majd nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére nagyrészt mindenütt beborul az ég. Hétfő délelőttig északkeleten néhol előfordulhat gyenge hózápor, majd késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, később ónos eső várható.

Az élénk, helyenként erős északnyugati szél éjjel fokozatosan veszít erejéből, a hófúvás megszűnik - jelezték, hozzátéve, hogy a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 15 és mínusz 8 fok között alakul, ennél hidegebb a derült, szélcsendes tájakon lehet, főként délnyugaton és az északi völgyekben, ahol mínusz 20 fok körüli hőmérséklet sem kizárt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn mínusz 8 és 0 fok között valószínű. Fokozatosan tovább mérséklődik a légmozgás, és legkésőbb reggelre mindenütt megszűnik a hófúvás. Addig az élénk, főként a hegyekben eleinte erős (40-60 kilométer per óra) lökésekkel kísért északnyugati szél a Dunántúli-középhegység tágabb térségében (jellemzően alacsony) hófúvást okozhat - írták.

Elsősorban délnyugaton hétfő reggelre mínusz 20 fok körüli vagy alatti hőmérséklet is valószínű; hétfőn estétől, késő estétől a kevésbé felhős, szélcsendes Dunától keletre eső területeken csökkenhet mínusz 15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet.

Elsősorban északkeleten hétfő délelőttig kisebb havazás előfordulhat, késő délutántól, estétől előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében is kisebb havazás kezdődik, amelyet nyugaton ónos eső, fagyott eső válthat fel - áll a közleményben.

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

Hétfőn is mínusz 20 fokkal indult a reggel. Az időjárás továbbra is rettentő hideg marad, újabb havazás és ónos eső is lesz.

Rendkívüli tanítási szünet: itt a lista az érintett iskolákról

A téli időjárás országszerte próbára teszi az oktatási intézményeket. A rendkívüli tanítási szünet lehetősége több vármegyében is napirendre került az iskolákban. A Magyarországon lévő különféle intézmények a biztonságot szem előtt tartva hozták meg döntéseiket. Mutatjuk, hogy a különféle tankerületek hogyan reagáltak a téli hideg és a havazás okozta kihívásra.

 

