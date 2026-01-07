Hírlevél
Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

havazás

Ezt teszi a hideg idő az otthonával: öt dolog, ami óriási kért okozhat

9 perce
Olvasási idő: 5 perc
A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint január elején országszerte tartós mínuszok és havazás érkezik. A hideg idő ilyenkor öt különösen veszélyes kártípust idézhet elő a családi házakban és társasházakban. Szakemberek szerint a legtöbb probléma megelőzhető lenne – ha időben felismerjük a jeleket.
havazásfagykárokhideg időhóhelyzet

Január első heteiben Magyarország nagy részén tartós fagy, hófúvás és nappali olvadás várható. A hideg idő váltakozó hatásai komoly terhelést rónak a vízvezetékekre, a tetőszerkezetre, a fűtési rendszerekre, a szigetelésekre és az elektromos hálózatra is. A tapasztalatok szerint ilyenkor jelentkezik az éves káresetek döntő többsége – írja a Köpönyeg.

hideg idő
Ezt teszi a hideg idő az otthonával
Fotó: Matthis Volquardsen  / Pexels

1. Hideg idő miatti csőtörés és elfagyott vezetékek

A hideg idő leggyakoribb kára a vízvezetékek elfagyása. A megfagyott víz kitágul, szétrepeszti a csövet, majd az olvadáskor hirtelen elinduló víz eláraszthatja a lakást.

Leginkább veszélyeztetett helyek:

  • pincék
  • nyaralók
  • üresen álló ingatlanok
  • fűtetlen melléképületek

2. Fűtési rendszer meghibásodása

A kazán, cirkó és radiátor folyamatos terhelés alatt működik. Egy elmaradt karbantartás akár teljes fűtésleállást, szén-monoxid-veszélyt és jelentős javítási költségeket is okozhat.

3. Tetőszerkezet és eresz károsodása

A vastag hóréteg súlya megrepesztheti a tetőt, az eldugult ereszek pedig beázást okozhatnak. A megolvadt víz visszaduzzad és beszivárog a szerkezetbe.

4. Rejtett beázások az olvadás után

Az olvadáskor a víz a legapróbb repedéseken is utat talál. A károk gyakran csak napokkal később jelennek meg penészfoltok, dohos szag vagy vakolathullás formájában.

5. Elektromos hálózat túlterhelése és tűzveszély

A hordozható fűtőeszközök túlterhelhetik a hálózatot. Rosszul megválasztott hosszabbító vagy túl sok csatlakoztatott készülék akár lakástűzhöz is vezethet.

A hideg idő okozta károk jelentős része megelőzhető. Rendszeres ellenőrzéssel, minimális temperáló fűtéssel, karbantartással és tudatos odafigyeléssel több százezer forintos károktól kímélheti meg magát.

A téli hidegben az MVM folyamatosan ellenőrzi a hálózatot, készenléti szolgálattal dolgoznak, 24 órán belül beavatkoznak hiba esetén. Az MVM, amely a magyar lakosság villamosenergiáját szolgáltatja, arról is ír, mit tehetünk mi magunk a téli felkészüléssel kapcsolatban. Érdemes elolvasni.

Közel 800 munkagéppel és 2300 fővel látja el a síkosságmentesítési feladatokat a Magyar Közút. 31 ezer kilométer úthálózaton várják az újabb havazást.

Több napon át tar havazás jön, miközben egyre hűl a levegő. Az időjárás kegyetlenül hideg lesz, pénteken mínusz 20 fok lesz reggel.

 

