Ezt teszi a hideg idő az otthonával: öt dolog, ami óriási kért okozhat

Január első heteiben Magyarország nagy részén tartós fagy, hófúvás és nappali olvadás várható. A hideg idő váltakozó hatásai komoly terhelést rónak a vízvezetékekre, a tetőszerkezetre, a fűtési rendszerekre, a szigetelésekre és az elektromos hálózatra is. A tapasztalatok szerint ilyenkor jelentkezik az éves káresetek döntő többsége – írja a Köpönyeg.
1. Hideg idő miatti csőtörés és elfagyott vezetékek
A hideg idő leggyakoribb kára a vízvezetékek elfagyása. A megfagyott víz kitágul, szétrepeszti a csövet, majd az olvadáskor hirtelen elinduló víz eláraszthatja a lakást.
Leginkább veszélyeztetett helyek:
- pincék
- nyaralók
- üresen álló ingatlanok
- fűtetlen melléképületek
2. Fűtési rendszer meghibásodása
A kazán, cirkó és radiátor folyamatos terhelés alatt működik. Egy elmaradt karbantartás akár teljes fűtésleállást, szén-monoxid-veszélyt és jelentős javítási költségeket is okozhat.
3. Tetőszerkezet és eresz károsodása
A vastag hóréteg súlya megrepesztheti a tetőt, az eldugult ereszek pedig beázást okozhatnak. A megolvadt víz visszaduzzad és beszivárog a szerkezetbe.
4. Rejtett beázások az olvadás után
Az olvadáskor a víz a legapróbb repedéseken is utat talál. A károk gyakran csak napokkal később jelennek meg penészfoltok, dohos szag vagy vakolathullás formájában.
5. Elektromos hálózat túlterhelése és tűzveszély
A hordozható fűtőeszközök túlterhelhetik a hálózatot. Rosszul megválasztott hosszabbító vagy túl sok csatlakoztatott készülék akár lakástűzhöz is vezethet.
A hideg idő okozta károk jelentős része megelőzhető. Rendszeres ellenőrzéssel, minimális temperáló fűtéssel, karbantartással és tudatos odafigyeléssel több százezer forintos károktól kímélheti meg magát.
