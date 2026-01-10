Hideg idő béníthatja meg az országot: erre kér most mindenkit az Operatív törzs

A hideg idő újabb komoly kihívások elé állítja az országot: a változékony téli csapadék és az estétől megerősödő szél miatt több térségben is veszélyessé válhat a közlekedés. Az Operatív törzs szombat reggeli ülése után hangsúlyozta, hogy különösen az ónos eső és a hófúvás jelenthet kockázatot az utakon.

A hideg idő miatt az Operatív törzs arra kéri az embereket, hogy ahol riasztás van érvényben, ott aki teheti, ne induljon útnak. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Hideg idő: nincs elzárt település, de rekordot döntött a fogyasztás és életet menthet a segítség

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta: jelenleg nincs elzárt település, és útlezárásra sem volt szükség. Hozzátette, hogy az ónos eső intenzitása pénteken végül elmaradt az előzetes várakozásoktól.

A téli időjárás rendkívüliségét jól mutatja, hogy péntek délelőtt megdőlt a hazai villamosenergia-rendszer terhelési rekordja: a fogyasztás meghaladta a 8000 megawattot. A szakemberek szerint ugyanakkor a rendszer kiválóan helytállt a csúcsidőszakban is.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a hideg idő idején különösen fontos odafigyelni a bajba jutott emberekre. Ha valaki veszélyben lévő hajléktalant lát, a 112-es segélyhívón vagy a hajléktalan-diszpécserszolgálaton keresztül is életmentő jelzést adhat.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója közölte: a mentők teljes kapacitással dolgoznak. Jelenleg 7 mentőhelikopter, 785 földi mentőegység és 100 ügyeleti kijáró egység áll készenlétben, de szükség esetén további erők is bevonhatók.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint a kórházak felkészültek az esetleges akut betegbeáramlásra: a sürgősségi és traumatológiai osztályokon megerősített ügyeleti renddel várják a betegeket.

A Karitatív Tanácsot alkotó szervezetek is teljes kapacitással dolgoznak. Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője elmondta: a vörös kód elrendelése óta több tízezer rászorulóról gondoskodnak országszerte.

Kemény fagy, havazás és ónos eső – mutatjuk, milyen idő jön

Folytatódik a zord időjárás, reggelente kemény fagyra kell számítani; napközben havazás, havas eső, de ónos eső is lesz a jövő hét közepéig – írta előrejelzésében a Köpönyeg.hu.