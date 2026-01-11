A hideg idő próbára teszi az országot — megszólalt az államtitkár

Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában hangsúlyozta: a magyar államigazgatás és az érintett területeken dolgozók szakértő módon kezelik a hideg idő okozta kihívásokat.

Hideg idő idején fokozott készültségben dolgoznak az érintett szervek országszerte.

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Operatív törzs a hideg idő miatt

A hideg idő tartóssá válása miatt hozták létre az Operatív törzset, amely összehangolja az érintett intézmények, hatóságok és szolgálatok munkáját. A testület arról dönt, hol és milyen intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a lakosság biztonságban átvészelje a rendkívüli időjárási helyzetet.

Az államtitkár kiemelte: az elmúlt napokban több tízezer ember munkája járult hozzá ahhoz, hogy a közszolgáltatások zavartalanul működjenek a rendkívüli hideg időjárás ellenére is.

Vörös kód és fokozott szociális jelenlét

A hideg idő miatti vörös kód célja, hogy az egyébként normál üzemmódban működő szociális ellátórendszer magasabb fokozatba lépjen. Ilyenkor fokozódik a közterületi ellenőrzés, különösen az idősek és a hajléktalanok védelme érdekében.

Vidéken a rendőrök, polgárőrök és a falugondnoki hálózat közreműködésével működik a füstölgő kémény program. Az elmúlt napokban 2514 embert ellenőriztek, és 169 esetben volt szükség azonnali beavatkozásra a hideg idő következményei miatt.

Hajléktalanellátás: van tartalék

Kovács Zoltán elmondta: a hajléktalanellátó rendszer kihasználtsága még nem érte el a 90 százalékot. Amennyiben a férőhelyek betelnének, a szociális ellátórendszer más intézményei — például rendelőintézetek és idősellátó intézmények — is megnyílhatnak a hideg idő idején.

Politikai üzenet és köszönet

Az államtitkár bírálta az Tisza Párt tevékenységét, amely szerinte külföldi segítséggel próbálja megingatni a közbizalmat a közszolgáltatásokkal kapcsolatban, most éppen a hideg idő kapcsán.

Zárásként köszönetet mondott mindazoknak, akik az autópályákon, közutakon, egészségügyi és szociális intézményekben dolgozva biztosítják, hogy a magyar állam a hideg idő ellenére is maradéktalanul ellássa feladatait.

Elszabadult a tél pokla – hófúvás, ónos eső és -20 fok bénítja meg az országot

Kemény téli arcát mutatja Magyarország az előttünk álló napokban, több térségben hófúvás, viharos szél és extrém hideg nehezíti a mindennapokat.Az időjárás alakulása miatt -15, sőt helyenként -20 fok közeli hőmérsékletekre, havazásra és ónos esőre is készülni kell.