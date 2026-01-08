Most érkezett: itt a bejelentés a rendkívüli tanítási szünetről

Már csütörtökön, a kora esti órákban megérkeztek az első hivatalos értesítések a szülőkhöz, miszerint az ónos eső miatti tanítási szünet vagy a rövidített tanítási nap lesz a megyében. Az előrejelzések szerint érkező fagyos csapadék és az ónos eső nyomán kialakuló jégpáncél miatt a biztonságos közlekedés Somogy útjain szinte lehetetlenné válhat, ezért az iskolák megelőző lépéseket tettek.

itt a bejelentés a rendkívüli tanítási szünetről

Fotó: HERVE CHATEL / Hans Lucas / AFP

Rendkívüli intézkedések Bodrogon és Kaposváron

A bodrogi Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége az elsők között reagált a fenyegető időjárási helyzetre. Mint azt a szülőkkel este hivatalosan is közölték,

pénteken a tanulóknak nem kötelező iskolába menniük, az intézmény a távollétet minden esetben igazoltnak tekinti.

Természetesen azokról a gyermekekről is gondoskodnak, akiket nem tudnak otthon tartani: számukra az iskola felügyeletet biztosít.

Kaposváron is hasonló a helyzet, több neves intézmény is készül a legrosszabbra: Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola: itt a szülőknek lehetőségük van jelezni, ha biztonságosabbnak látják a gyermekük mielőbbi hazajutását.

Akár már a délelőtti órákban is elvihetik a diákokat, ha az időjárás romlása ezt indokolja.

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium: információink szerint az intézményben csak az első négy órát tartják meg, ezt követően minden tanulót hazabocsátanak, hogy még a nagyobb fagyok és a jégpáncél kialakulása előtt biztonságban hazaérjenek.

Ugyancsak Kaposváron a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola tanulói számára is rövidebb lesz a pénteki tanítási nap, mindössze 3 és 4 órát tartanak meg, az osztályfőnökök egyéni elbírálás alapján felmentést adhatnak a kollégista és bejárós diákok számára - írta a Sonline.