Kiadták a riasztást: extrém hideg lesz péntek hajnalban

Ritkán tapasztalt hideg reggelre ébredhet az ország, több megyében is másodfokú figyelmeztetés van érvényben az extrém hideg miatt, mivel a hőmérséklet nagy területen –15 fok alá, helyenként akár –20 fok alá is süllyedhet. Legutóbb közel öt éve, pontosabban 2021. február 11-én adtak ki hasonló, extrém hidegre vonatkozó figyelmeztetést hazánk valamely megyéjére – írja a Hungaromet.

Brutális hideg jön péntek hajnalra

Fotó: / MTI/Vasvári Tamás

Mi okozza a rendkívüli hideget?

Az éjszaka folyamán gyors hőmérséklet-zuhanás várható. A szél leáll, az ég nagy területen kiderül, miközben a vastag hótakaró erős kisugárzást tesz lehetővé. Ezek együtt ideális feltételeket teremtenek a rendkívüli lehűléshez.

Nem mindenhol lesz ennyire csípős a reggel

A Dunántúl északnyugati részén valamivel enyhébb lehet az éjszaka. Itt már eléri a térséget a következő légörvényhez kapcsolódó frontális felhőzet, amely gátolja a kisugárzást. Ez a front határozza majd meg a pénteki nappali időjárást is.



Mire érdemes felkészülni?

Az extrém hideg fokozott terhelést jelent a szervezetre, a közlekedésre és a közművekre is. Érdemes rétegesen öltözködni, figyeljünk az idősekre. A tél tehát megmutatja valódi arcát: ilyen zord reggelre évek óta nem volt példa. Az Origo korábban arról írt, hogy extrém hideg tört be: nyugaton már mínusz 20 fok közelében a hőmérséklet.