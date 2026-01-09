Rekordközeli hideg érkezett – a folytatás még keményebb lehet

A hideg péntek virradóra érte el eddigi csúcspontját a 2025–2026-os téli szezonban: több hazai mérőállomáson is –20 Celsius-fok alatti minimumokat mértek. Az ilyen mértékű lehűlés ritkának számít Magyarországon -tájékoztat a HungaroMet.

Az extrém hideg miatt jegesedtek az utak és a növények is - Képünk illusztráció

Fotó: VERO MARTIN / Hans Lucas

Hideg hajnal országszerte

Az éjszaka folyamán a derült égbolt és a szélcsendes idő kedvezett az erős kisugárzásnak. Ennek következtében az alacsonyabban fekvő területeken és fagyzugos helyeken extrém minimumok alakultak ki, több állomás adatai is –20 fok alatti értékeket mutattak.

A reggeli órákban a fagy hatása már jól érzékelhető volt:

erősen deres, jeges felszínek,

befagyott kisebb vízfelületek.

Meddig marad velünk a fagyos idő?

Az előrejelzések szerint a fagyos idő nem szűnik meg, a következő napokban is télies marad az időjárás. A nappali hőmérsékletek több helyen továbbra is fagypont közelében alakulnak, miközben csapadékos időszak érkezik: számos térségben havazásra, havas esőre, illetve ónos esőre is számítani kell.

Rendkívüli hideghullám érkezett Magyarország fölé, amely a hőmérséklet mellett a csapadékformákat is jelentősen befolyásolja. A védekezés a hideg ellen ebben az időszakban különösen fontossá válik, mivel a hideg és a havazás az egészségre is hatással van.

