Rekordközeli hideg érkezett – a folytatás még keményebb lehet

Az idei tél eddigi legkeményebb éjszakáján vagyunk túl, több helyen rendkívüli értékeket rögzítettek a műszerek. A hideg nemcsak a megszokottnál alacsonyabb hőmérsékleteket hozott, hanem új szélsőségekre is rámutatott az ország több pontján.
hidegfagyleghidegebb reggelMagyarország

A hideg péntek virradóra érte el eddigi csúcspontját a 2025–2026-os téli szezonban: több hazai mérőállomáson is –20 Celsius-fok alatti minimumokat mértek. Az ilyen mértékű lehűlés ritkának számít Magyarországon -tájékoztat a HungaroMet.

extrém hideg
Az extrém hideg miatt jegesedtek az utak és a növények is - Képünk illusztráció
Fotó: VERO MARTIN / Hans Lucas

Hideg hajnal országszerte

Az éjszaka folyamán a derült égbolt és a szélcsendes idő kedvezett az erős kisugárzásnak. Ennek következtében az alacsonyabban fekvő területeken és fagyzugos helyeken extrém minimumok alakultak ki, több állomás adatai is –20 fok alatti értékeket mutattak.

A reggeli órákban a fagy hatása már jól érzékelhető volt:

  • erősen deres, jeges felszínek,
  • befagyott kisebb vízfelületek.

Meddig marad velünk a fagyos idő?

Az előrejelzések szerint a fagyos idő nem szűnik meg, a következő napokban is télies marad az időjárás. A nappali hőmérsékletek több helyen továbbra is fagypont közelében alakulnak, miközben csapadékos időszak érkezik: számos térségben havazásra, havas esőre, illetve ónos esőre is számítani kell.

Rendkívüli hideghullám érkezett Magyarország fölé, amely a hőmérséklet mellett a csapadékformákat is jelentősen befolyásolja. A védekezés a hideg ellen ebben az időszakban különösen fontossá válik, mivel a hideg és a havazás az egészségre is hatással van.

