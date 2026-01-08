Extrém hideg tört be: nyugaton már mínusz 20 fok közelében a hőmérséklet

Extrém hideg érte el Magyarországot, Zala vármegyei Murakeresztúron csütörtök reggel, napfelkelte környékén mínusz 19,1 Celsius-fokot mértek - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtök reggel.

Havazás a Bakonyban, brutális hideg tört be - Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Azt írták, hogy amíg szerdán a keleti országrészben még havazott, és emiatt jóval gyengébben fagyott arrafelé éjszaka, nyugat felől jelentősen csökkent a felhőzet a Dunántúlon és a középső tájakon.

Emiatt a szélvédett nyugati, délnyugati határvidéken hajnalban, kora reggel nagyon gyorsan zuhant a hőmérséklet, a Zala vármegyei Murakeresztúron reggel, napfelkelte környékén már közelítette a mínusz 20 Celsius-fokot.

Felhívták a figyelmet arra: a következő éjszaka már az ország nagy részén hasonlóan „fogcsikorgatónak" ígérkezik. A bejegyzéshez készített infografika szerint Murakeresztúron reggel mínusz 19,1 Celsius-fokot mértek, a legenyhébb az éjszaka a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sárospatakon volt mínusz 3,1 fokkal.

A hideg mellett a hófúvások is gondot okoznak

Ahogy az Origo is beszámolt róla, nemcsak a hó, hanem a hófúvások is veszélyt jelentenek, emiatt már több vármegyére narancssárga figyelmeztetést adtak ki.