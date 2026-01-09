Itt az új hidegrekord? Hihetetlen számot mértek a Bükkben

Az elmúlt napokban extrém téli hidegrekord körvonalazódott a Bükk-fennsíkon, ahol egy zárt medencében rendkívül alacsony hőmérsékleti értékeket mértek. A tudományos műszerekkel rögzített adatok szerint a mínuszok szélsőséges mikroklíma-jelenséghez köthetők, a mérések hivatalos hitelesítése azonban még folyamatban van.

Fotó: Jill Wellington / Pexels

Extrém hidegrekord a Bükkben? Mérések szerint–32,8 Celsius-fok is volt

A méréseket a Miskolci Egyetem Földrajz–Geoinformatika Intézete által üzemeltetett Mohos-töbör meteorológiai állomás végezte a Bükkben, a Zsidó-réti medence legmélyebb pontján. A terület klasszikus „hidegcsapda”: a környező magasabb részekről lefolyó hideg levegő összegyűlik a mélyedésben, és ott hosszabb időre megreked.

Ez a sajátos mikroklíma ideális környezetet teremt arra, hogy a hőmérséklet szélsőségesen alacsony értékekre süllyedjen, különösen téli időszakban.

Miért zuhant ennyire a hőmérséklet?

Az elmúlt napokban több frontrendszer vonult át a térségen, jelentős, a Bükk-fennsíkon megközelítőleg 30 centiméteres hótakarót hagyva maga után. A vastag hó több szempontból is kedvez az extrém lehűlésnek: magas a fényvisszaverő képessége, jó a hőszigetelő hatása, és kisimítja a felszínt, ami erős éjszakai kisugárzást tesz lehetővé.

Két frontrendszer között ideális helyzet alakult ki: derült ég, szélcsend és nyugalomba jutott hideg levegő.

Ennek hatására a hőmérséklet az esti órákban meredeken zuhant, éjfél után –30 fok alá csökkent, majd hajnalban elérte a –32,8 Celsius-fokos minimumot.

Nem hivatalos hidegrekord, hanem tudományos mérés

A rövid ideig fellépő szélzavarások átmenetileg enyhítették a hideget, de nem voltak elég erősek ahhoz, hogy megszüntessék az inverziót, vagyis a hideg levegő rétegződését. A hideg légtó gyorsan újraépült, és a mérések szerint szinte az egész Zsidó-rét –25 fok alá hűlt.

Az adatok alapján elképzelhető, hogy új hidegrekord született, a mérések azonban jelenleg még nem számítanak hivatalosnak.

Megjegyzés: hivatalos adatok az országos hideghullámról

Korábban beszámoltunk róla, hogy az idei tél eddigi leghidegebb éjszakáján vagyunk túl. Több hazai mérőállomáson is –20 Celsius-fok alatti minimumokat rögzítettek, ami ritkának számít Magyarországon – tájékoztatott a HungaroMet.

Péntek reggel több térségben –22 fokkal indult a nap, és az előrejelzések szerint az időjárás továbbra is fagyos marad, a hétvégére pedig ónos eső is érkezhet a havazás mellé.