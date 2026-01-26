A jövő tantermei már készülnek: brutális fejlesztést hoz a High-Tech Suli program

A High-Tech Suli program legfrissebb pályázati körének lezárásával ismét jelentős lépés történt a hazai oktatás megújítása felé: a támogatott iskolák teljesen átalakított, digitális tantermeket hoznak létre, ahol a modern technológia a pedagógiai innovációval kéz a kézben segíti a diákok fejlődését.

A High-Tech Suli program digitális tantermei 21. századi környezetben készítik fel a diákokat a jövő kihívásaira Fotó:Illusztráció/Unplash

Ezek az iskolák nyerték el a High-Tech Suli program támogatását

A High-Tech Suli program legújabb pályázati körében hét intézmény kapott lehetőséget arra, hogy egy teljesen újragondolt, digitális tantermet alakítson ki. A kiválasztott iskolák az ország különböző pontjairól érkeztek, és mindannyian komplex, a tanulók fejlődését középpontba helyező pedagógiai programmal pályáztak.

A támogatott intézmények:

Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskolája

Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola

Látássérült Gyermekeket Nevelő-Oktató Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégium

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája

Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola

Csillagfürt Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

Modern technológia, helyi igényekre szabva

A támogatásnak köszönhetően az iskolák hamarosan olyan digitális tantermeket vehetnek birtokba, amelyek nemcsak eszközparkjukban, hanem szemléletükben is a 21. századi oktatási környezetet képviselik. A digitális táblák, robotikai eszközök, programozást segítő megoldások és kreatív tanulási terek a pedagógiai innováció az iskolákban elve mentén kerülnek bevezetésre.

Különösen fontos szempont volt a pályázatok elbírálásánál, hogy több intézmény hátrányos helyzetű diákok támogatását tűzte ki célul, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek számára dolgozott ki testre szabott oktatási programot. A digitális tanterem kialakítása így nem öncélú fejlesztés, hanem a tanulók bevonását, motivációját és esélyeinek javítását szolgálja.

High-Tech Suli Program: Öt iskola nyer digitális tantermet

A High-Tech Suli program legújabb pályázati körében ismét számos iskola versengett egy 21. századi digitális tanterem megvalósításáért. Az idei évben 90 alapítvány nyújtott be pályázatot. Az iskolák modern eszközökkel, mint 3D nyomtatók és okoseszközök, és alkotópedagógián alapuló oktatással segítik a diákok fejlődését. A program célja a tanárok és tanulók kreativitásának és gondolkodásának új szintre emelése.