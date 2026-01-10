A hó miatt hosszabb menetidőre kell számítani a vonat- és a buszközlekedésben

A hó, a havazás miatt több térség nehezen közelíthető meg az országban, de néhány kivétellel szinte valamennyi település elérhető a buszokkal.

Sok hó esett az utóbbi napokban az országban, ami a közlekedésre is hatással van

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A MÁV-csoport közlése szerint Baranya vármegyében a járatok nem érintik Dinnyeberki, Magyarsarlós, Vajszló, Kórós, Borsod-Abaúj-Zemplénben Csenyéte, Kánó, Imola megállót, Komárom-Esztergomban Tagyospusztát, Somogyban Gadányt. A téli időjárás miatt a vasúti közlekedésben is hosszabb menetidővel, kimaradó járatokkal lehet számolni, itt esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.

A nagy hó miatt kimaradnak vonatok

Szombaton is pótlóbuszok közlekednek az S74-es vonatok helyett, Almásfüzitőn pedig továbbra is áthaladnak az S10-es vonatok, ezért Almásfüzitő-felsőről állomáspótló buszok járnak. A veresegyházi vonalon az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpestig járnak, a G71-es vonatok pedig kimaradnak.

A Dunántúlon a Gyékényes-Nagykanizsa szakaszon hosszabb eljutási időre kell számítani, mert fakidőlés miatt Őrtilos és Murakeresztúr között átmenetileg nem járnak a vonatok.

A vonatjegyek az ország valamennyi Volán-buszjáratán érvényesek, és visszavonásig a MÁV vonatain is elfogadják a buszokra érvényes jegyeket.

Az Útinform szombat reggeli tájékoztatása szerint szinte az egész országban csapadékmentes az idő, friss hóréteget nem jelentettek. Továbbra is ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, azonban már csak Veszprém, a déli országhatár mentén és elszórtan a Dél-Alföld vármegyéiben. A gyorsforgalmi utak és a főutak mindenütt sónedvesek. A mellékutak latyakosak lehetnek; főleg a Dunántúl déli részén, illetve a keleti országhatár mentén, Csongrád-Csanád vármegyében havas burkolat is előfordulhat.

Folytatódik a zord időjárás, reggelente kemény fagyra kell számítani; napközben havazás, havas eső, de ónos eső is lesz a jövő hét közepéig – írta előrejelzésében a Köpönyeg.