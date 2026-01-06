Mutatjuk, hogy mennyi hó esett eddig, volt, ahol közel 20 centi

A HungaroMet Nonprofit Zrt. számításai szerint Veszprém vármegyében, azon belül is a Bakonyban esett eddig a legtöbb hó. A meteorológiai szolgálat a legvastagabb hótakarót Hárskúton (17 cm), Bakonybél Somhegypusztán (15 cm), illetve Bakonybélen (13 cm) mérte, szorosan mögöttük, mellettük a déli határnál fekvő Baranya vármegyei települések, Barcs Parkerdő (13 cm), Siklós Máriagyűd (12 cm), és a Bács-Kiskun vármegyei Hercegszántó (12 cm) következik. Szintén nagy mennyiségű hó fedi be a Győr-Moson-Sopron vármegyei Győrszemere-Nagyszentpált (12 cm) is.

Veszprém és Baranya vármegyében bőven esett már annyi hó, hogy síelni is lehessen – Fotó: Ruprech Judit / MTI Fotószerkesztõség

A 10 centis hó smafu

A top10-be csak 10 centiméter feletti hóvastagsággal lehetett bekerülni: a Tolna vármegyei Tevelen és Szakályon, illetve a Fejér vármegyei Pusztavámon is 11 centis havat mértek kedd reggelig. Aki a teljes ország hóhelyzetére kíváncsi, itt tudja megtekinteni az adatokat.

Eközben ezekben pillanatokban is az északnyugati tájakon hófúvást okoz az élénk, erős északnyugati szél, ezért ott nagyobb területen elsőfokú riasztás van érvényben. Az autóba ülők mindenképpen tájékozódjanak az útviszonyokról, és kövessék figyelemmel a veszélyjelzési oldalt.

Az ország több pontján egyszerre érkezett meg a télies időjárás, eltérő hatásokkal és következményekkel. A havazás több vármegyében is vastag hótakarót, csúszós utakat és közlekedési nehézségeket hozott, miközben volt, ahol inkább látványos, mint problémás maradt a helyzet

